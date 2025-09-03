Japão vence Holanda de virada e avança à semifinal do Mundial de vôlei feminino

O Japão está entre as quatro melhores seleções femininas de vôlei no mundo. Na manhã desta quarta-feira, a equipe venceu a Holanda por 3 sets a 2, com parciais de 20/25, 25/20, 22/25, 25/22 e 15/12, em Bangkok, na Tailândia.

Com o resultado, o Japão alcançou à semifinal do Mundial de vôlei feminino pela primeira vez desde 2010. Seis vezes finalista, as japonesas buscam seu quarto título da competição. Elas ganharam em 1962, 1967 e 1974.

Agora, o Japão aguarda sua adversária na semifinal da competição. As japonesas enfrentarão a vencedora do duelo entre Estados Unidos e Turquia, que ocorre nesta quinta-feira, às 10h30 (de Brasília).

O jogo

A partida começou equilibrada, com as duas equipes trocando pontos. Porém, após uma sequência de cinco pontos holandeses no primeiro set, o Japão não conseguiu reagir. As holandesas mantiveram a vantagem e fecharam a primeira parte do jogo em 25 a 20.

No segundo set, o Japão reagiu. Mantendo o roteiro da primeira etapa do jogo, as japonesas emendaram uma sequência positiva e abriram 15 a 10 no marcador. A Holanda não conseguiu reagir e viu o set se encerrar em 25 a 20 para a equipe niponica.

O terceiro set foi fundamental na partida. Nenhuma das equipes conseguiu se impor e a Holanda aproveitou as falhas japonesas, para ir à quarta etapa do jogo com vantagem, ao vencer por 25 a 22.

Perto da derrota, o Japão reagiu no quarto set. Após sair atrás, conseguiu buscar a virada e forçou o tiebreak com o placar de 25 a 22.

O equílibrio tomou conta do tiebreak. Apesar de abrir vantagem inicial de 3 a 0, a Holanda viu o Japão buscar o resultado e trocar pontos ao longo dos últimos momentos do jogo. Com 11 a 11 no marcador, as japoneas conseguiram se impor e fecharam o duelo em 15 a 12.