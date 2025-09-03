Topo

Janela do Santos vai na contramão de recomendação do Conselho Fiscal

03/09/2025 07h00

Apesar de apresentar um déficit no segundo trimestre de 2025, o Santos encerrou a janela de transferências com oito contratações. A atitude no mercado, aliás, vai na contramão do que fui sugerido pelo Conselho Fiscal no último relatório.

O órgão entende que é preciso reduzir a folha salarial. Por isso, foi recomendada a implementação de um teto proporcional à receita garantida e priorização de jogadores da base.

O Alvinegro Praiano até começou a janela de forma mais cautelosa, com acertos pontuais, como Willian Arão, Igor Vinícius, Mayke e Caballero. A ideia de Alexandre Mattos, executivo de futebol do clube, era reerguer alguns atletas que estavam em baixa.

Dentro de campo, entretanto, o Santos vem patinando. A equipe sofreu uma goleada de 6 a 0 para o Vasco, em pleno Morumbis, e está muito ameaçada pela zona do rebaixamento.

Em meio a este cenário, a estratégia no mercado mudou. A diretoria contratou o técnico Juan Pablo Vojvoda e, junto com o argentino, chegaram mais quatro nomes.

Apenas no último dia da janela, o Peixe anunciou as chegadas de Adonis Frías, Alexis Duarte, Victor Hugo e Lautaro Díaz. Os dois zagueiros chegam em definitivo, enquanto o volante e o atacante foram emprestados pelo Flamengo e Cruzeiro, respectivamente.

E a base?

Apesar da recomendação de usar mais a base, o Santos diminuiu o número de atletas formados nas categorias inferiores do clube no elenco profissional. A perda mais significativa foi Luca Meirelles. O atacante foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Nas últimas partidas do clube, na derrota de 2 a 0 para o Bahia e no empate de 0 a 0 com o Fluminense, apenas um Menino da Vila foi titular: Bontempo (contra os nordestinos) e Neymar (contra os cariocas).

A chegada de dois zagueiros, inclusive, aumenta a dificuldade da dupla João Ananias e João Alencar, que até entrou no radar da última comissão técnica, atuar no profissional. Ambos estão no sub-20.

No meio de campo, Hyan, que até ganhou alguns minutos contra o Bahia, vê Victor Hugo chegar e aumentar a concorrência. Já no ataque, o Santos está sem opções de Meninos da Vila, já que Luca Meirelles foi vendido e Deivis Washington devolvido ao Chelsea.

As contas do Santos

O Relatório Contábil Administrativo referente ao 2º Trimestre de 2025 apontou um déficit de R$ 42.991.396. O orçamento previa um débito de R$ 38.823.657.

Já a receita foi de R$ 123.731.899, contra um orçamento que previa R$ 81.716.548. Dentro dessas receitas, foram realizadas com venda de direitos federativos e empréstimos R$ 21.493.507, contra um orçamento que previa de R$ 0,00.

Os gastos com o elenco profissional, que representam a maior parte da folha do clube e incluem salários e direitos de imagem, diminuíram em comparação com o primeiro trimestre.

Essa redução dos valores em junho deve-se, principalmente, à reclassificação da despesa de direito de imagem de Neymar, à pausa para o Mundial de Clubes, com férias do elenco, e à saída de alguns jogadores, como Soteldo, Gabriel Veron, Jair, Leo Godoy e Kevyson.

