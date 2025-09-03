Itália atropela Polônia e aguarda Brasil ou França na semifinal do Mundial de vôlei feminino

Topo

03/09/2025 11h54

A Itália, atual ouro olímpica, está nas semifinais do Mundial de vôlei feminino. Nesta quarta-feira, a equipe venceu a Polônia por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/21 e 25/18, em Bangkok, na Tailândia.

Assim, a Itália alcança sua quarta semifinal consecutiva em Mundiais e busca o bicampeonato. Neste século, a equipe só não figurou entre as quatro melhores em 2010, quando o torneio foi disputado no Japão.

Agora, a Itália aguarda sua adversária na semifinal da competição. As italianas podem refazer a decisão da Liga das Nações, caso o Brasil elimine a França. O duelo das quartas de final acontece nesta quinta-feira, às 07h (de Brasília).

O jogo

O primeiro set foi amplamente dominado pela Itália. A atual campeã olímpica abriu vantagem inicial de cinco pontos e não encontrou reação da Polônia, ampliando o placar final em 25 a 17.

A Polônia equilibrou a partida no segundo set, mas não conseguiu passar à frente do placar. Sempre em desvantagem no marcador, as polonesas viram a seleção italiana abrir 2 sets a 0, vencendo por 25 a 21.

Perto da eliminação, a Polônia adotou uma postura mais agressiva, mas não surtiu efeito. A Itália administrou o terceiro e decisivo set e fechou o jogo em 25 a 18.

