Internacional dos 90 anos do Clube Hípico de Santo Amaro começa com vitória do argentino Nahuel Perez Salgado

O Concurso de Salto Internacional e Nacional do 90º Aniversário do Clube Hípico de Santo Amaro (SP), maior polo hípico do país, que começou na terça-feira, 2, e segue até domingo, 7/9, está em pleno andamento. Nesta quarta-feira, 3/9, rolou a 1ª Internacional prova, a 1.40m em duas fases, e deu Argentina em 1º lugar com Nahuel Perez Salgado apresentando CQ Polensky VD Messidor, percurso limpo, 34s50.

Em 2º lugar chegou Guilherme Dutra Foroni com Cornet Prince JMen, que zerou em 36s51, seguido por José Roberto Reynoso Fernandez Filho com Cornet Superstar JMen, sem faltas, 36s46. A prova já valeu como esquenta para a qualificatória do GP, a 1.50m, e o GP, a 1.60mç. A armação dos percursos das principais provas está a cargo do course-designer olímpico Guilherme Jorge.

Para o cavaleiro olímpico José Roberto Reynoso, recém hexacampeão brasileiro Senior Top em 13 de julho no mesmo palco, vencedor dos GPs de Aniversário em 2006, 2013, 2015 e 2016 e ainda dos Derbys em 2001 e 2002 à época a principal competição do Aniversário, falou de suas expectativas. "Quero parabenizar o Clube Hípico de Santo Amaro, o evento está super organizado e bonito, com astral muito legal e a pista principal parecendo um estádio. É sempre bom saltar aqui ao lado dos amigos. Quanto à competição, sempre temos expectativas e vamos torcer para que de novo a minha estrela volta a brilhar aqui", destacou Zé Roberto, mais premiado ginete em atividade no país.

Ao todo são 37 as provas, desde 1 a 1.60m, com premiação total de R$ 608 mil, disputadas em três pistas. Na sexta-feira, 5/9, tem Copa Ouro, 1.40m, que sempre garante momentos eletrizantes. No sábado, 5/8, o GP Internacional, a 1.60m, válido pela 8ª Etapa do Ranking Brasileiro Senior Top e etapa seletiva para a Final da Copa do Mundo 2026, é a grande atração com 220 mil reais em jogo. No domingo, 7/9, tradicional Clássico, a 1.45m, promete acirradas disputas com premiação de 100 mil reais. Também serão definidas finais para amadores e jovens talentos nas 1.10, 1.20, 1.30 e 1.40m.

Encontra-se na liderança do ranking brasileiro Senior Top, o atual campeão pan-americano e cavaleiro olímpico Stephan Barcha, 237 pontos. O vice-líder é Raphael Machado Leite, 231 pontos, Flávio Grillo Araújo, 198 pontos, José Roberto Reynoso Fernandez Filho, 189 pontos. Todos inscritos na série Internacional ao lado de outras feras como Guilherme Foroni, Luiz Felipe Pimenta Alves, Luis Gustavo Godinho, Mariana Cassetari, José Luiz Guimarães de Carvalho e os argentinos Damian Achin e Nahuel Peres Salgado.

O CHSA que completa 90 anos é o maior centro hípico do país e conta com Francisco Mari na presidência que no final do ano encerra seu sexto bem-sucedido mandato. Além das provas haverá programação musical a cargo do Maestro Misiuk, já habituè na casa. Também não falta a área kids para os pequenos. Na noite do sábado, 6/9, o Leilão Friends apresenta o melhor da criação nacional.