Inter confirma venda de Wesley para o Al-Rayyan; Palmeiras irá receber valor
O Internacional oficializou nesta quarta-feira a venda do atacante Wesley. O time gaúcho chegou a um acordo com o Al-Rayyan Sports Club, do Catar, para a transferência do atleta em definitivo.
Valores do negócio
A venda de Wesley foi fechada em pouco mais de R$ 54 milhões. O Internacional ficará com 50% do valor. O Palmeiras também tem participação.
Carreira
Wesley foi revelado no Palmeiras, clube que defendeu até a temporada 2022. Depois, teve uma breve passagem pelo Cruzeiro em 2023.
Chegou ao elenco do Internacional em 2024. No primeiro ano com a camisa do Colorado, brilhou com 13 gols e 2 assistências.
Na temporada 2025, Wesley não vinha mantendo o ritmo do ano anterior. Ele vinha na temporada com 1 gol e 4 assistências.
Nota oficial
O Internacional se manifestou com uma nota oficial sobre o negócio:
"O Sport Club Internacional comunica que chegou a um acordo com o Al-Rayyan Sports Club, do Catar, para a transferência em definitivo do atacante Wesley. Pelo Colorado, o atleta disputou 87 partidas, marcou 14 gols e concedeu 6 assistências. O Clube do Povo agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua carreira".