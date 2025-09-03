Inter confirma venda de Wesley para o Al-Rayyan; Palmeiras irá receber valor

O Internacional oficializou nesta quarta-feira a venda do atacante Wesley. O time gaúcho chegou a um acordo com o Al-Rayyan Sports Club, do Catar, para a transferência do atleta em definitivo.

Valores do negócio

A venda de Wesley foi fechada em pouco mais de R$ 54 milhões. O Internacional ficará com 50% do valor. O Palmeiras também tem participação.

Carreira

Wesley foi revelado no Palmeiras, clube que defendeu até a temporada 2022. Depois, teve uma breve passagem pelo Cruzeiro em 2023.

Chegou ao elenco do Internacional em 2024. No primeiro ano com a camisa do Colorado, brilhou com 13 gols e 2 assistências.

Na temporada 2025, Wesley não vinha mantendo o ritmo do ano anterior. Ele vinha na temporada com 1 gol e 4 assistências.

Nota oficial

O Internacional se manifestou com uma nota oficial sobre o negócio: