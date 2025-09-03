Topo

Esporte

Inter confirma venda de Wesley para o Al-Rayyan; Palmeiras irá receber valor

03/09/2025 09h41

O Internacional oficializou nesta quarta-feira a venda do atacante Wesley. O time gaúcho chegou a um acordo com o Al-Rayyan Sports Club, do Catar, para a transferência do atleta em definitivo.

Valores do negócio

A venda de Wesley foi fechada em pouco mais de R$ 54 milhões. O Internacional ficará com 50% do valor. O Palmeiras também tem participação.

Carreira

Wesley foi revelado no Palmeiras, clube que defendeu até a temporada 2022. Depois, teve uma breve passagem pelo Cruzeiro em 2023.

Chegou ao elenco do Internacional em 2024. No primeiro ano com a camisa do Colorado, brilhou com 13 gols e 2 assistências.

Na temporada 2025, Wesley não vinha mantendo o ritmo do ano anterior. Ele vinha na temporada com 1 gol e 4 assistências.

Nota oficial

O Internacional se manifestou com uma nota oficial sobre o negócio:

"O Sport Club Internacional comunica que chegou a um acordo com o Al-Rayyan Sports Club, do Catar, para a transferência em definitivo do atacante Wesley. Pelo Colorado, o atleta disputou 87 partidas, marcou 14 gols e concedeu 6 assistências. O Clube do Povo agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua carreira".

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Andrey Santos recusa proposta saudita para ganhar 5x mais e fica no Chelsea

Ancelotti aponta "decisão técnica" em ausência de Neymar na Seleção

NFL no RJ? Liga busca expansão do futebol americano para outros Estados no Brasil

Ancelotti detalha como quer a seleção contra o Chile: 'Quatro atacantes'

Pai de Bortoleto diz que Bernie foi ?fundamental? para piloto ser da Sauber

Sem contrato! Brasileiro vence, mas não convence e passa em branco no Contender

Clube italiano anuncia a contratação por empréstimo de Lorran, do Flamengo

Alcaraz e Djokovic farão semi do Aberto dos EUA marcada por rivalidade geracional

Inter confirma venda de Wesley para o Al-Rayyan; Palmeiras irá receber valor

Ancelotti evita polêmica com Neymar e explica opção por não convocá-lo

Espanha chega à Bulgária para confronto histórico pelas Eliminatórias da Copa do Mundo