Inspirada nos anos 90, Botafogo lança nova terceira camisa para a temporada

O Botafogo anunciou nesta quarta-feira sua nova terceira camisa para o restante da temporada 2025. Inspirada nos anos 90, a campanha do novo uniforme do Fogão se chama "Aura 90", e traz um vídeo publicitário no estilo retrô, com elementos que remetem há duas décadas.

A camisa é predominantemente branca, com listras prateadas em alto relevo. As mangas também são especiais, com detalhes em preto e branco, distribuídos em três faixas horizontais.

Além disso, o logo da Reebok, fornecedora de material esportivo do Botafogo, ficou centralizado na camisa, abaixo da gola. Por fim, assim como era nos anos 90, o número da camisa ficará no lado direito do peito.

O MUNDO É A NOSSA CASA! ?? Inspirados pelo brilho da Estrela Solitária além do Rio de Janeiro, Botafogo e Reebok apresentam a nova Camisa Third para a temporada 2025/26! ISSO É AURA 90! ? Camisas à venda em breve no site e nas lojas físicas da Botafogo Store! #Aura90 pic.twitter.com/3ZXR9eeIej ? Botafogo F.R. (@Botafogo) September 3, 2025

Quando estará em venda?

Conforme anunciou o Botafogo nas redes sociais, a camisa estará à venda em breve no site e nas lojas físicas da Botafogo Store. O Glorioso não anunciou quando o novo manto alvinegro será estreado.

O próximo jogo do Botafogo será pela Copa do Brasil. No jogo de volta das quartas de final da competição, o Glorioso receberá o Vasco no dia 11 de setembro, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O primeiro jogo entre os times terminou empatado em 1 a 1. Assim, quem vencer o duelo garantirá a vaga à próxima fase.

Caio Segtowich / Botafogo