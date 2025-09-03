Holanda x Polônia pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações
Nesta quinta-feira (4), a Holanda recebe a Polônia, às 15h45 (de Brasília), no Feyenoord Stadium, em Roterdã, pela quinta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas e escalação.
Onde assistir Holanda x Polônia ao vivo?
A partida terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).
Como a Holanda chega para o confronto?
A Laranja Mecânica ocupa a 2ª colocação do Grupo G, com seis pontos em dois jogos, um atrás da líder Finlândia, que já entrou em campo quatro vezes. A equipe de Ronald Koeman tem 100% de aproveitamento, com vitórias sobre a Finlândia (2 a 0) e sobre Malta (8 a 0).
Como a Polônia chega para o confronto?
A seleção polonesa aparece na 3ª posição, também com seis pontos, mas em três jogos disputados. Até agora, venceu Malta (2 a 0), venceu com a Lituânia (1 a 0) e perdeu para a Finlândia (2 a 1). Robert Lewandowski retorna ao time após lesão e será titular no ataque.
Estatísticas
Holanda nas Eliminatórias
- 2ª posição no Grupo G
- 2 vitórias em 2 jogos
- 10 gols marcados
- Nenhum gol sofrido
Polônia nas Eliminatórias
- 3ª posição no Grupo G
- 2 vitórias, 1 derrota
- 4 gols marcados
- 2 gols sofridos
Prováveis escalações
Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke e Van de Ven; De Jong, Gravenberch e Reijnders; Xavi Simons, Memphis Depay e Gakpo.
Técnico: Ronald Koeman
Polônia: Skorupski; Bednarek, Kedziora e Kiwior; Cash, Zielinski, Szymanski, Slisz e Zalewski; Lewandowski e Piatek.
Técnico: Jan Urban
Arbitragem
- Árbitro: Simone Sozza (ITA)
- Assistentes: Daniele Bindoni (ITA) e Giovanni Baccini (ITA)
- Quarto árbitro: Matteo Marchetti (ITA)
- VAR: Aleandro Di Paolo (ITA)
Ficha técnica
Jogo: Holanda x Polônia
Campeonato: 5ª rodada das Eliminatórias Europeias
Data: 04 de setembro de 2025, quinta-feira
Horário: 15h45 (de Brasília)
Local: Feyenoord Stadium, em Roterdã (HOL)
Onde assistir: ESPN e Disney+