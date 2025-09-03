Topo

Holanda x Polônia pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações

03/09/2025 20h00

Nesta quinta-feira (4), a Holanda recebe a Polônia, às 15h45 (de Brasília), no Feyenoord Stadium, em Roterdã, pela quinta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas e escalação.

Onde assistir Holanda x Polônia ao vivo?

A partida terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).

Como a Holanda chega para o confronto?

A Laranja Mecânica ocupa a 2ª colocação do Grupo G, com seis pontos em dois jogos, um atrás da líder Finlândia, que já entrou em campo quatro vezes. A equipe de Ronald Koeman tem 100% de aproveitamento, com vitórias sobre a Finlândia (2 a 0) e sobre Malta (8 a 0).

Como a Polônia chega para o confronto?

A seleção polonesa aparece na 3ª posição, também com seis pontos, mas em três jogos disputados. Até agora, venceu Malta (2 a 0), venceu com a Lituânia (1 a 0) e perdeu para a Finlândia (2 a 1). Robert Lewandowski retorna ao time após lesão e será titular no ataque.

Estatísticas

Holanda nas Eliminatórias

  • 2ª posição no Grupo G

  • 2 vitórias em 2 jogos

  • 10 gols marcados

  • Nenhum gol sofrido

Polônia nas Eliminatórias

  • 3ª posição no Grupo G

  • 2 vitórias, 1 derrota

  • 4 gols marcados

  • 2 gols sofridos

Prováveis escalações

Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke e Van de Ven; De Jong, Gravenberch e Reijnders; Xavi Simons, Memphis Depay e Gakpo.

Técnico: Ronald Koeman

Polônia: Skorupski; Bednarek, Kedziora e Kiwior; Cash, Zielinski, Szymanski, Slisz e Zalewski; Lewandowski e Piatek.

Técnico: Jan Urban

Arbitragem

  • Árbitro: Simone Sozza (ITA)

  • Assistentes: Daniele Bindoni (ITA) e Giovanni Baccini (ITA)

  • Quarto árbitro: Matteo Marchetti (ITA)

  • VAR: Aleandro Di Paolo (ITA)

Ficha técnica

Jogo: Holanda x Polônia

Campeonato: 5ª rodada das Eliminatórias Europeias

Data: 04 de setembro de 2025, quinta-feira

Horário: 15h45 (de Brasília)

Local: Feyenoord Stadium, em Roterdã (HOL)

Onde assistir: ESPN e Disney+

