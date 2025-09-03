Topo

Esporte

Gastos com transferências internacionais atingem recorde de US$9,76 bilhões, diz Fifa

03/09/2025 14h37

Por Rohith Nair

(Reuters) - Os gastos com transferências no futebol atingiram novos patamares na última janela, quando os clubes de todo o mundo gastaram quase US$10 bilhões em transferências internacionais, informou a Fifa em um relatório divulgado na quarta-feira.

Os clubes registraram quase 12.000 transferências internacionais, nas quais o gasto total com taxas chegou a US$9,76 bilhões, disse a Fifa, representando um aumento de mais de 50% em comparação com o mesmo período de 2024.

O futebol feminino também bateu recorde com mais de 1.100 transferências internacionais em que as taxas ultrapassaram US$ 12 milhões.

A Premier League da Inglaterra mais uma vez esteve à frente do mercado de transferências, gastando mais de US$3 bilhões em taxas de transferência nos últimos três meses.

Somente os clubes alemães receberam US$893 milhões de seus pares ingleses, com destaque para a transferência de Florian Wirtz do Bayer Leverkusen para o Liverpool em um negócio que giraria em torno de 116 milhões de libras (US$156,70 milhões) com acréscimos.

O Liverpool também contratou Hugo Ekitike do Eintracht Frankfurt, enquanto o Newcastle United contratou o atacante alemão Nick Woltemade do VfB Stuttgart em um negócio recorde para o clube, com ambos os negócios avaliados em 69 milhões de libras.

A Alemanha ficou em segundo lugar em gastos totais, com US$980 milhões, enquanto a Itália ficou em terceiro, com US$950 milhões. Em termos de transferências recebidas, a Inglaterra recebeu 535 jogadores, seguida por Portugal (479) e Brasil (425).

