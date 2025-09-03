Gabão goleia e dorme na liderança do grupo da Costa do Marfim nas Eliminatórias Africanas
Nesta quinta-feira, o Gabão goleou Seichelles por 4 a 0 e assumiu a liderança do Grupo F das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo. Os gols foram marcados por Bouanga (3) e M'bemba.
Assim, Gabão chegou aos 18 pontos, ultrapassou Costa do Marfim, e dorme na liderança do Grupo F. Os costa-marfinenses jogam nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), quando recebem Burundi, também pela sétima rodada das Eliminatórias.
Apenas o primeiro colocado classifica diretamente para a Copa do Mundo. O vice-líder da chave precisa ficar entre os quatro melhores segundos lugares para disputar uma vaga para a repescagem intercontinental.