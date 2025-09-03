França vs Brasil! Imavov usa futebol para provocar Borralho antes do UFC Paris

Topo

Nascido no Daguestão, na Rússia, Nassourdine Imavov decidiu representar a França - para onde se mudou com a família ainda na infância - na sua carreira como lutador de MMA. E, se aproveitando da ligação com o país que adotou como seu, o vice-líder do ranking peso-médio (84 kg) do Ultimate decidiu provocar o brasileiro Caio Borralho, seu adversário na luta principal do UFC Paris, que acontece neste sábado (6).

Para isso, o peso-médio utilizou um vídeo publicado nas suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Nele, Imavov rebate as declarações de Borralho, que o acusou de ser um russo usando a França, e aproveita para debochar do brasileiro, apostando na paixão pelo futebol que existe em ambos países para 'puxar a sardinha' para o seu lado.

Isso porque, no cenário do futebol mundial, a seleção francesa é conhecida como uma das maiores algozes do Brasil em todos os tempos, com vitórias emblemáticas sobre o time 'canarinho' em competições importantes, como a Copa do Mundo. No final do vídeo, Imavov termina sendo coroado simbolicamente como capitão da França antes da batalha contra o brasileiro Caio Borralho no UFC Paris.

"Disciplina, sacrifícios, fé! Deixe ser como destinado", escreveu Imavov na legenda da publicação.

Freguesia no futebol

De fato, o Brasil possui uma espécie de 'freguesia' diante da França na história do futebol. Na Copa do Mundo - principal competição entre países - a seleção brasileira venceu apenas um dos quatro confrontos disputados contra os rivais europeus, em 1958, ano da primeira conquista da equipe canarinho. Em 1986, no segundo encontro entre os dois, um empate com sabor de derrota para o time sul-americano.

Isso porque, nos pênaltis, a equipe europeia levou a melhor e avançou de fase na Copa sediada no México. Já em 1998 e 2006, as duas vitórias da França que traumatizaram uma geração de torcedores tupiniquins. Na primeira, 'Les Bleus' atropelou o time comandado por Zagallo por 3 a 1 na final da Copa do Mundo da França. E em 2006, os franceses - novamente liderados em campo pelo craque Zinedine Zidane - venceram o 'quarteto mágico' do Brasil - com Ronaldo, Adriano, Kaká e Ronaldinho Gaúcho - passando para a semifinal da Copa da Alemanha. Resta saber se Caio Borralho vai colocar um ponto final nesta freguesia no UFC Paris, neste sábado.

Discipline, Sacrifices, Faith! Let it be as destined ?? pic.twitter.com/3lFGWA6qb7

- Imavov Nassourdine (@imavov1) September 1, 2025


