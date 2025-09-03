Fluminense confirma mais de 10 mil ingressos vendidos para duelo pela Copa do Brasil
O Fluminense confirmou nesta quarta-feira que mais de 10 mil ingressos para o jogo contra a Bahia já foram vendidos. O duelo é válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.
Os torcedores ainda podem adquirir as entradas para o embate através do site oficial de comercialização de ingressos do clube.
A comercialização dos bilhetes de forma online abriu na última segunda-feira, às 10h, para sócios-torcedores dos planos Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Leste Raiz / Pacote Futebol.
A venda seguirá de maneira escalonada, de acordo com o plano do sócio-torcedor. O público geral terá possibilidade de adquirir entradas a partir do dia 7 de setembro (domingo), às 10h, caso ainda haja bilhetes disponíveis.
Já a venda física será realizada na Sede do Fluminense, nas Laranjeiras, na Bilheteria 1 do Maracanã, além das lojas oficias do clube, nas unidades que ficam em Copacabana e no Norte Shopping.
Fluminense e Bahia se enfrentam no dia 10, quarta-feira, a partir das 19h (de Brasília), no Maracanã.
Veja o preço dos ingressos para Fluminense x Bahia
SETOR SUL
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 22,50
- Arquiba Raiz - R$ 45
- Guerreiro Toda Terra - R$ 54
- Guerreiro - R$ 72
- Leste Raiz - R$ 90
- Inteira - R$ 90
- Meia-entrada - R$ 45
SETOR LESTE INFERIOR?
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz - R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz - R$ 15
- Guerreiro Toda Terra - R$ 36
- Guerreiro - R$ 48
- Inteira - R$ 60
- Meia-entrada - R$ 30
SETOR OESTE?
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 37,50
- Arquiba Raiz - R$ 75
- Guerreiro Toda Terra - R$ 90
- Guerreiro - R$ 120
- Leste Raiz - R$ 150
- Inteira - R$ 150
- Meia-entrada - R$ 75
SETOR NORTE
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 10
- Arquiba Raiz - R$ 20
- Guerreiro Toda Terra - R$ 16
- Guerreiro - R$ 32
- Leste Raiz - R$ 40
- Inteira - R$ 40
- Meia-entrada - R$ 20
SETOR MARACANÃ MAIS
*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas
- Maraca+ / Maraca+ Família - R$ 0
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos - R$ 650
- Inteira - R$ 650
- Meia-entrada - R$ 362,50
SETOR NORTE E NÍVEL 2 (TORCIDA VISITANTE)
- Inteira - R$ 75
- Meia-entrada - R$ 150