Fluminense confirma mais de 10 mil ingressos vendidos para duelo pela Copa do Brasil

03/09/2025 13h58

O Fluminense confirmou nesta quarta-feira que mais de 10 mil ingressos para o jogo contra a Bahia já foram vendidos. O duelo é válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Os torcedores ainda podem adquirir as entradas para o embate através do site oficial de comercialização de ingressos do clube.

A comercialização dos bilhetes de forma online abriu na última segunda-feira, às 10h, para sócios-torcedores dos planos Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Leste Raiz / Pacote Futebol.

A venda seguirá de maneira escalonada, de acordo com o plano do sócio-torcedor. O público geral terá possibilidade de adquirir entradas a partir do dia 7 de setembro (domingo), às 10h, caso ainda haja bilhetes disponíveis.

Já a venda física será realizada na Sede do Fluminense, nas Laranjeiras, na Bilheteria 1 do Maracanã, além das lojas oficias do clube, nas unidades que ficam em Copacabana e no Norte Shopping.

Fluminense e Bahia se enfrentam no dia 10, quarta-feira, a partir das 19h (de Brasília), no Maracanã.

Veja o preço dos ingressos para Fluminense x Bahia

SETOR SUL

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 22,50

- Arquiba Raiz - R$ 45

- Guerreiro Toda Terra - R$ 54

- Guerreiro - R$ 72

- Leste Raiz - R$ 90

- Inteira - R$ 90

- Meia-entrada - R$ 45

SETOR LESTE INFERIOR?

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz - R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz - R$ 15

- Guerreiro Toda Terra - R$ 36

- Guerreiro - R$ 48

- Inteira - R$ 60

- Meia-entrada - R$ 30

SETOR OESTE?

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 37,50

- Arquiba Raiz - R$ 75

- Guerreiro Toda Terra - R$ 90

- Guerreiro - R$ 120

- Leste Raiz - R$ 150

- Inteira - R$ 150

- Meia-entrada - R$ 75

SETOR NORTE

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 10

- Arquiba Raiz - R$ 20

- Guerreiro Toda Terra - R$ 16

- Guerreiro - R$ 32

- Leste Raiz - R$ 40

- Inteira - R$ 40

- Meia-entrada - R$ 20

SETOR MARACANÃ MAIS

*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas

- Maraca+ / Maraca+ Família - R$ 0

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos - R$ 650

- Inteira - R$ 650

- Meia-entrada - R$ 362,50

SETOR NORTE E NÍVEL 2 (TORCIDA VISITANTE)

- Inteira - R$ 75

- Meia-entrada - R$ 150

