Fla fecha janela com maior investimento da história e se dá por satisfeito

Foram apenas quatro reforços, mas suficientes para simbolizar a janela com o maior investimento da história do Flamengo: um total de cerca de R$ 277 milhões investidos.

Rubro-Negro se dá por satisfeito

Chegaram ao Ninho do Urubu o volante Saúl, o lateral direito Emerson Royal, o meia Carrascal e o atacante Samuel Lino. Destes, somente o espanhol Saúl desembarcou sem custos por estar livre no mercado.

Já Samuel Lino, por exemplo, se tornou a contratação mais cara da história do clube: 22 milhões de euros fixos (cerca de R$ 140 milhões na cotação atual).

O colombiano Carrascal custou 12 milhões de euros (aproximadamente de R$ 76 milhões). Ele veio do Dínamo Moscou, da Rússia, e chegou para disputar vaga com Arrascaeta na criação das jogadas.

O outro investimento foi em Emerson Royal. O ex-Milan custou 9 milhões de euros (cerca de R$ 57 milhões).

Saúl foi anunciado dia 23 de julho; Royal, dia 26; Lino, dia 29; e Carrascal, dia 2 de agosto. Ou seja, o Flamengo ainda teva mais dias disponíveis para contratar, mas o clube se dá por satisfeito.

Gerson e Wesley são perdas significativas, mas geram lucro

Gerson, em sua apresentação no Zenit, após deixar o Flamengo Imagem: Reprodução / Zenit

As perdas mais significativas nesta janela foram Gerson e Wesley. A saída do meia e do lateral direito, porém, geraram um grande lucro ao Flamengo e ajudaram o clube a cumprir o orçamento de negociações de atletas estipulado pela diretoria nesta temporada.

Gerson e Wesley foram vendidos para Zenit (RUS) e Roma (ITA), respectivamente. Ambos custaram 25 milhões de euros à vista (cerca de R$ 159 milhões na cotação atual).

Além da dupla, o Flamengo negociou pratas da casa. Matheus Gonçalves foi vendido para o Al-Ahli, da Arábia Saudita, por 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões). O nigeriano Shola se transferiu para o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, por 400 mil dólares (cerca de 2,1 milhões de reais). Já Lorran e Victor Hugo foram emprestados para Pisa (ITA) e Santos, respectivamente.