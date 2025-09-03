Topo

Esporte

Fifa aplica multa de R$ 814 mil à Argentina por racismo nas Eliminatórias

Zurique

03/09/2025 14h47

A Fifa anunciou nesta quarta-feira uma série de multas às federações por casos de racismo nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. E uma das entidades punidas foi a Associação de Futebol Argentino (AFA), multada em 120 mil francos suíços, equivalente a R$ 814 mil, por atitudes discriminatórias de torcedores da sua seleção em jogo contra a Colômbia.

O episódio racista aconteceu no dia 10 de junho, na partida entre argentinos e colombianos, em Buenos Aires. A partida terminou empatada por 1 a 1. A Fifa não entrou em detalhes sobre o ato considerado discriminatório. E aplicou a multa, de quase US$ 150 mil, por uma única denúncia.

O jogo também rendeu uma multa de 5 mil francos suíços (R$ 34 mil) ao meio-campista argentino Enzo Fernandez, por uma falta perigosa. O argentino também foi suspenso por dois jogos. Atual campeã mundial, a Argentina se classificou por antecipação para o Mundial a ser disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Outras cinco federações foram punidas por "discriminação e abuso racista": Albânia, Chile, Colômbia, Sérvia e Bósnia-Herzegovina. A entidade albanesa recebeu a maior multa, de 161,5 mil francos suíços (pouco mais de um R$ 1 milhão). A federação chilena foi multada em 115 mil francos suíços, enquanto a Colômbia terá que desembolsar 70 mil francos suíços. A Sérvia deve pagar 50 mil e a Bósnia-Herzegovina, 21 mil.

As multas de seis dígitos mostram uma nova postura da Fifa, mais severa, com casos de racismo no futebol. A nova abordagem foi determinada em sua última reunião anual, em 2024, em um pedido para que as entidades do futebol tomassem medidas mais rígidas contra casos de discriminação. Na maioria dos casos, a Fifa também ordenou que suas federações membros tivessem um "plano de prevenção" para jogos futuros.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Ryan, Arroyo e Kauã são apresentados como novos reforços do Cruzeiro

Diagnosticado com deficiência de ferro, volante do Corinthians passa por acompanhamento médico

PVC : Se não criar bom ambiente, Sampaoli terá trabalho curto no Galo

Com janela de 2025, Palmeiras encosta no Flamengo em gastos no mercado

Entenda por que a NFL não divulga naming rights da Neo Química Arena em Chargers x Chiefs

Fifa aplica multa de R$ 814 mil à Argentina por racismo nas Eliminatórias

Mattos vê Neymar como "exemplo em tudo" e evita pensar em renovação para 2026

Rodrygo e Endrick são inscritos na Champions, mas brigam com mais 6 por vaga no ataque

Gastos com transferências internacionais atingem recorde de US$9,76 bilhões, diz Fifa

Campeão do UFC, Volkanovski aponta Conor McGregor como rival dos sonhos

Inspirada nos anos 90, Botafogo lança nova terceira camisa para a temporada