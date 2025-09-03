Fabíola: 'Sampaoli pode arrumar Atlético porque tem material humano'

O Atlético-MG tem um bom elenco e Sampaoli não precisa se preocupar com o fim da janela de transferências, opinou Fabíola Andrade, no Fim de Papo. A colunista afirmou que o treinador tem peças para ajeitar a equipe.

Jorge Sampaoli ao Galo foi anunciado ontem como novo técnico do clube. O argentino comandará a equipe pela segunda vez na carreira. Na primeira passagem, entre 2020 e 2021, ele conquistou o Campeonato Mineiro.

Eu sei que o Sampaoli tem muito problema de relacionamento, não pode dar 'bom dia' para ele. Mas ele é um treinador muito competente. Quando ele passou pelo Galo, ele deixou boas lembranças em relação ao desempenho. Ele só saiu do Atlético porque foi para o Olympique de Marselha.

Estou otimista. O Sampaoli pode arrumar esse time porque tem material humano. Não precisa pedir reforço. O time tem Scarpa, Hulk, Rony, Arana e Lyanco. Esses caras sabem jogar bola.

Fabiola Andrade

