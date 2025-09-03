Executivo do Santos defende venda de Luca Meirelles: "Valor excelente e necessário"

A venda de Luca Meirelles para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, gerou diversas críticas por parte dos torcedores do Santos. Muitos queriam que o jovem atacante tivesse mais chances no profissional. Na visão de Alexandre Mattos, no entanto, foi um ótimo negócio.

Nesta quarta-feira, o executivo de futebol explicou por que a diretoria decidiu aceitar a oferta de cerca de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 75,5 milhões).

"Vender jogadores da categoria de base é difícil, ainda mais no Santos. Entendo que o torcedor reclama. Por que vendemos? Porque precisamos, o Santos precisa de dinheiro. Além disso, é preciso respeitar os desejos do atleta. O Santos fez uma das melhores vendas da janela. O Luca é um garoto com muito potencial, que tem um carinho enorme", disse.

"O valor foi um excelente negócio. Ele jogou muito pouco no profissional. Todos podem sair do Santos, desde que o clube seja respeitado nas tratativas e no financeiro. Foi um valor excelente e necessário para o Santos. Entendo a frustração dos torcedores. Mas precisamos equilibrar a gestão para buscar os títulos. Organização, gestão organizada e comprometida, isso gera qualidade para o desempenho melhor", completou.

Luca Meirelles era considerado uma das últimas opções no setor ofensivo do elenco santista. Disputando posição com Deivid Washington e Tiquinho Soares, o atacante ainda atuou em alguns jogos, mas não marcou pelo profissional.

Na temporada, Luca Meirelles disputou 15 jogos pelos profissionais do Santos. No sub-20, o jovem foi um dos destaques do Brasileirão da categoria, tendo marcado 12 gols em apenas dez partidas.

E o Chermont?

Outro jogador das categorias de base que desperta o interesse da torcida é JP Chermont. O lateral direito ganhou diversas chances ao longo da Série B em 2024 e aproveitou bem, mas perdeu muito espaço neste ano.

Questionado sobre uma possível venda do Menino da Vila, Mattos afirmou que ninguém é inegociável, desde que a oferta seja respeitosa.

"O Santos hoje no elenco tem 32 jogadores e 34% são da base. O presidente exige isso. O Vojvoda disse o desejo de trabalhar com a base também. Sobre o momento dos jogadores, é do dia a dia, respeitamos quem vai jogar. Vemos potencial no Chermont. As oportunidades vão aparecendo. Cada um tem que agarrar a sua", comentou.

"Pode ter certeza que, como foi com o Luca, se chegar proposta vamos analisar e se for um valor justo, vamos fazer. Se não, não. Às vezes escutamos muita coisa e não é. Se algum dia chegar alguma relação valor justa, para qualquer atleta, o Santos vai escutar", finalizou.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)



Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)



Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)