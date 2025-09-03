Ex-campeão dos médios aponta Caio Borralho como azarão no UFC Paris

O UFC Paris promete agitar a capital francesa neste sábado (6), com um duelo entre dois atletas do pelotão de elite da divisão dos médios (84 kg) que pode definir o próximo desafiante ao cinturão da categoria. No evento principal do card 'Fight Night', Nassourdine Imavov enfrenta o brasileiro Caio Borralho, invicto na organização, em uma luta cercada de expectativas - inclusive por parte de nomes que já ocuparam o topo da divisão.

Ex-campeão da categoria, Robert Whittaker analisou o confronto em entrevista ao 'Submission Radio' e apontou leve favoritismo para o atleta francês. Na visão do australiano, o combate deve se desenvolver majoritariamente na trocação, já que o jogo de chão de ambos tende a se neutralizar.

"Muito curioso, porque ambos estão em ascensão. Os dois estão se desenvolvendo. Acho que o wrestling e o grappling meio que se anulam, então deve ser uma luta em pé por cinco rounds. Acredito que vá até a decisão. Ambos são duros e inteligentes, mas vejo o Imavov como o lutador mais técnico ao longo da disputa, mais direto. Então, o vejo vencendo por decisão", avaliou Whittaker.

Com um cartel de 17 vitórias e apenas uma derrota, Borralho busca manter a invencibilidade dentro do Ultimate e se aproximar de uma chance pelo título. Já Imavov, dono de 16 triunfos em 20 apresentações, tenta consolidar seu nome entre os principais da categoria, contando com o apoio da torcida local em Paris. O vencedor pode se posicionar como o próximo nome na fila pelo cinturão, atualmente em posse de Khamzat Chimaev.

Visão diferente

Outro ex-campeão da divisão, Israel Adesanya, enxerga o duelo de maneira oposta à de Whittaker. Em análise publicada em seu canal no 'Youtube', o nigeriano destacou o estilo estratégico e o ritmo constante do brasileiro, apostando que Caio Borralho sairá vencedor na decisão dos juízes após cinco rounds.

