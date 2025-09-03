Topo

Eslováquia x Alemanha pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

03/09/2025 20h00

Eslováquia e Alemanha se enfrentam nesta quinta-feira, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Tehelné Pole, pela primeira rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalações e histórico do confronto.

Onde assistir Eslováquia x Alemanha ao vivo?

Streaming: Disney+

Como chega a Eslováquia para o confronto

A seleção eslovaca atravessa um momento ruim. A última vitória foi em novembro de 2024, diante da Estônia. Desde então, empatou duas vezes com a Eslovênia, perdeu para a Grécia e caiu para Israel.

Como chega a Alemanha para o confronto

Do outro lado, a Alemanha inicia sua trajetória nas Eliminatórias após disputar a fase final da Nations League. A equipe foi eliminada por Portugal na semifinal e perdeu para a França na disputa do terceiro lugar. A última vitória aconteceu ainda nas quartas de final da competição, contra a Espanha.

Histórico de confronto entre Eslováquia e Alemanha

As seleções já se enfrentaram em cinco oportunidades: três vitórias alemãs e dois triunfos da Eslováquia.

Prováveis escalações

ESLOVÁQUIA: Dubravka; Pekarik, Skriniar, Gyomber e Hancko; Duda, Lobotka e Bero; Schranz, Bozenik e Duris
Técnico: Francesco Calzona

ALEMANHA: Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger e Raum; Goretzka, Stiller e Gnabry; Wirtz, Woltemade e Adeyemi
Técnico: Julian Nagelsmann

Arbitragem de Eslováquia x Alemanha

  • Árbitro: Serdar Gozubuyuk

  • Assistentes: Erwin Zeinstra e Patrick Inia

  • VAR: Pol van Boekel

Ficha técnica de Eslováquia x Alemanha

  • Jogo: Eslováquia x Alemanha

  • Campeonato: Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026

  • Data: 4 de setembro de 2025, quinta-feira

  • Horário: 15h45 (de Brasília)

  • Local: Estádio Tehelné Pole, em Bratislava (ESL)

  • Onde assistir: Disney+

