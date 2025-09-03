Entenda como Abel vê reformulação de elenco e chegada de Andreas Pereira ao Palmeiras

O Palmeiras passou por uma reformulação profunda em seu elenco em 2025. Ao todo, 12 novos jogadores chegaram ao clube nas duas janelas de transferências. O técnico Abel Ferreira conta com peças e reposições para quase todos os setores do elenco e parece satisfeito pela chegada de reforços.

Com a chegada de tantos nomes, é natural que o Palmeiras encontre dificuldades iniciais de entrosamento. Não à toa, Abel está se esforçando para achar o melhor encaixe para a equipe, e parece ter encontrado, sobretudo com a dupla de ataque Vitor Roque e Flaco López. Na visão do treinador, o Verdão precisa, agora, alcançar a mentalidade "certa".

"Temos um elenco com bons jogadores, com bons reforços. Estamos tentando nos transformar em uma verdadeira equipe. Não basta ter apenas bons jogadores, temos que ter uma equipe com a mentalidade certa, como foi no Derby. Vir a casa do nosso adversário e fazer tudo, inclusive deixar nosso adversário recuado e não deixá-lo praticamente criar", avaliou o treinador após o clássico.

O Palmeiras contratou 12 novos jogadores para esta temporada. Os torcedores, como de praxe, sempre irão cobrar que os novos reforços gerem retorno imediato. Na visão de Abel Ferreira, porém, o cenário é claro. A diretoria alviverde está montando um time para o presente, mas sobretudo para o futuro.

E o treinador português não está errado. Dos 12 jogadores que chegaram ao clube em 2025, seis possuem 25 anos de idade ou menos. O reforço mais velho contratado pelo Verdão na temporada tem 30 anos.

"Vocês, quando olham para a nossa equipe, acho que se fizerem um exercício de refletir um pouquinho, conseguem entender que é uma equipe que tem presente, mas que tem muito futuro. É uma equipe para cinco, seis anos, em que o clube não precisará fazer muitas alterações. É isso que tinha feito com a equipe quando eu aqui cheguei. Já estava aqui no clube há algum tempo com uma mescla de jogadores que subiram do time B, mas foi necessário também reequilibrar as contas do clube", explicou Abel.

"Vocês viram o que a Leila e o Barros disseram em determinado momento, que somos uma equipe responsável, que faz as coisas de forma criteriosa, sem emoção, sempre olhando para a razão. E hoje, isso nos permite vender um Ríos por 30 milhões de euros e comprar um jogador por 10 [milhões de euros]", prosseguiu.

Como o novo treinador enxerga a chegada de Andreas Pereira

Andreas Pereira foi, talvez, o reforço mais 'badalado' do Palmeiras nesta segunda janela de transferências, encerrada na última terça-feira. O volante chega ao clube para repor a saída de Richard Ríos, vendido ao Benfica após o Mundial de Clubes por 30 milhões de euros (cerca de R$ 194,6 milhões na cotação da época).

Abel enxerga a contratação do meio-campista de forma positiva. Ele exaltou a presidente Leila Pereira pela "oportunidade de mercado" encontrada. O jogador foi contratado em definitivo junto ao Fulham por 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões).

"É mais um jogador. Vocês sabem que nós vendemos o Ríos por uma cifra de 30 milhões de euros. Compramos quando ninguém acreditava nele. Apostamos, valorizamos e vendemos. Agora, acho que [Andreas] foi uma oportunidade ótima de mercado que a nossa presidente [Leila Pereira] identificou. Vai nos ajudar ao longo deste ano", afirmou Abel.

"Trocamos um belíssimo jogador por outro que chega da Premier League, com experiência, no início da temporada de lá e meio daqui. Vamos ver como ele chega, mas acho que não é preciso perguntar para o treinador se gosta ou não desse tipo de jogador. Todos sabemos da qualidade que ele pode trazer à nossa equipe, que tem três, quatro jogadores com experiência, e muita juventude. Portanto, é uma equipe com presente, mas mais que isso, com muito futuro", completou.

Apesar do mistério de Abel sobre a condição física de Andreas Pereira, o meia declarou, na última terça-feira, que se sente pronto para jogar. Ele visitou as instalações da Academia de Futebol, passou por avaliações físicas e até revelou uma conversa com o português.

Assim, a tendência é que o volante esteja à disposição para o compromisso diante do Internacional, previsto para o próximo dia 13 de setembro. O jogador de 29 anos já foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está liberado para estrear.