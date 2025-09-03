Emiliano Rigoni aparece no BID e fica livre para reestrear pelo São Paulo

Emiliano Rigoni teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira. Com isso, o jogador argentino está livre para reestrear pelo São Paulo.

Anunciado na última terça-feira como último reforço do São Paulo nesta janela de transferências, Rigoni assinou um contrato válido até o fim da atual temporada. Se bater algumas metas estipuladas, seu vínculo será renovado até dezembro de 2026.

Rigoni teve uma rápida passagem pelo São Paulo, defendendo o clube entre 2021 e 2022. O atacante argentino chegou após o título paulista conquistado com Hernán Crespo e, posteriormente, trabalhou também com Rogério Ceni antes de se transferir ao Austin FC, dos EUA.

Rigoni disputou a Major League Soccer, principal divisão do futebol norte-americano, por três temporadas antes de ser vendido ao León, do México, o mesmo clube de James Rodríguez, ex-São Paulo.

Na atual temporada Rigoni não conseguiu se consolidar como titular do León, alternando jogos em que começava no banco de reservas e outros em que era titular, mas sempre acaba sendo substituído.

A reestreia de Rigoni pelo São Paulo pode ser contra o Botafogo, dia 14 de setembro, às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Será o primeiro jogo do Tricolor após a pausa para a Data Fifa.