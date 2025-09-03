Topo

Esporte

Eliminatórias Sul-Americanas: veja as melhores equipes no ataque e na defesa

03/09/2025 11h30

As Eliminatórias Sul-Americanas têm 3 seleções garantidas para a Copa do Mundo de 2026: Argentina, Equador e Brasil. O trio aparece como destaque nas estatísticas do torneio, sendo os argentinos a maior força ofensiva, enquanto os equatorianos apresentam a eficiência defensiva.

Desempenho do Brasil

A Seleção Brasileira, apesar do sufoco na competição, conseguiu carimbar, de forma antecipada, o passaporte para o Mundial. O time pentacampeão mundial tem o segundo melhor ataque, mas apenas a sexta defesa do torneio.

Nesta data Fifa, o Brasil encerra a participação nas Eliminatórias Sul-Americanas nos compromissos diante do Chile (em casa) e da Bolívia (fora).

Estatísticas das Eliminatórias Sul-Americanas ??

Gols marcados

  1. Argentina - 28

  2. Brasil - 21

  3. Colômbia - 19

  4. Uruguai - 19

  5. Bolívia - 16

Gols sofridos

  1. Equador - 5

  2. Argentina - 9

  3. Paraguai - 10

  4. Uruguai - 12

  5. Colômbia - 15

Grandes chances criadas

  1. Colômbia - 43

  2. Argentina - 33

  3. Brasil - 32

  4. Equador - 23

  5. Venezuela - 23

Posse de bola média

  1. Argentina - 63,6%

  2. Brasil - 62,3%

  3. Colômbia - 55,9%

  4. Chile - 53,1%

  5. Equador - 52,4%

Passes certos por jogo

  1. Argentina - 524,7

  2. Brasil - 462,2

  3. Colômbia - 366,0

  4. Chile - 365,0

  5. Equador - 361,0

Finalizações no gol por jogo

  1. Colômbia - 4,9

  2. Argentina - 4,5

  3. Brasil - 4,1

  4. Equador - 4,1

  5. Venezuela - 3,8

Dribles certos por jogo

  1. Uruguai - 9,1

  2. Brasil - 7,8

  3. Equador - 7,6

  4. Colômbia - 7,2

  5. Venezuela - 6,9

Desarmes por jogo

  1. Paraguai - 19,0

  2. Uruguai - 18,5

  3. Argentina - 16,8

  4. Peru - 16,6

  5. Chile - 15,8

Jogos sem sofrer gols

  1. Equador - 11

  2. Argentina - 10

  3. Uruguai - 8

  4. Paraguai - 8

  5. Colômbia - 6.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Árbitra é agredida por jogador com tapa na cara durante jogo de futebol na Colômbia

Campeões do mundo pelo Brasil serão homenageados contra o Chile

Eliminatórias Sul-Americanas: veja as melhores equipes no ataque e na defesa

Mauro Cezar: Volta de Cuiabano ao Botafogo é um negócio inexplicável

Justiça espanhola condena torcedor por racismo contra Iñaki Williams

Ex-campeão dos médios aponta Caio Borralho como azarão no UFC Paris

Jones se pronuncia após ser absolvido por suposta fuga de acidente: "Nunca estive lá"

Atlético-MG mira aproveitar bons números de Sampaoli no Brasileiro para se reerguer

Mauro Cezar: Iludiram o torcedor do São Paulo com Marcos Leonardo

Ancelotti confirma Brasil com quatro atacantes e João Pedro como 9 contra o Chile

Números comprovam falta de eficiência do Fortaleza com Renato Paiva