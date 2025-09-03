Eliminatórias Sul-Americanas: veja as melhores equipes no ataque e na defesa

As Eliminatórias Sul-Americanas têm 3 seleções garantidas para a Copa do Mundo de 2026: Argentina, Equador e Brasil. O trio aparece como destaque nas estatísticas do torneio, sendo os argentinos a maior força ofensiva, enquanto os equatorianos apresentam a eficiência defensiva.

Desempenho do Brasil

A Seleção Brasileira, apesar do sufoco na competição, conseguiu carimbar, de forma antecipada, o passaporte para o Mundial. O time pentacampeão mundial tem o segundo melhor ataque, mas apenas a sexta defesa do torneio.

Nesta data Fifa, o Brasil encerra a participação nas Eliminatórias Sul-Americanas nos compromissos diante do Chile (em casa) e da Bolívia (fora).

Estatísticas das Eliminatórias Sul-Americanas ??

Gols marcados

Argentina - 28 Brasil - 21 Colômbia - 19 Uruguai - 19 Bolívia - 16

Gols sofridos

Equador - 5 Argentina - 9 Paraguai - 10 Uruguai - 12 Colômbia - 15

Grandes chances criadas

Colômbia - 43 Argentina - 33 Brasil - 32 Equador - 23 Venezuela - 23

Posse de bola média

Argentina - 63,6% Brasil - 62,3% Colômbia - 55,9% Chile - 53,1% Equador - 52,4%

Passes certos por jogo

Argentina - 524,7 Brasil - 462,2 Colômbia - 366,0 Chile - 365,0 Equador - 361,0

Finalizações no gol por jogo

Colômbia - 4,9 Argentina - 4,5 Brasil - 4,1 Equador - 4,1 Venezuela - 3,8

Dribles certos por jogo

Uruguai - 9,1 Brasil - 7,8 Equador - 7,6 Colômbia - 7,2 Venezuela - 6,9

Desarmes por jogo

Paraguai - 19,0 Uruguai - 18,5 Argentina - 16,8 Peru - 16,6 Chile - 15,8

Jogos sem sofrer gols