Eliminatórias Sul-Americanas: veja as melhores equipes no ataque e na defesa
As Eliminatórias Sul-Americanas têm 3 seleções garantidas para a Copa do Mundo de 2026: Argentina, Equador e Brasil. O trio aparece como destaque nas estatísticas do torneio, sendo os argentinos a maior força ofensiva, enquanto os equatorianos apresentam a eficiência defensiva.
Desempenho do Brasil
A Seleção Brasileira, apesar do sufoco na competição, conseguiu carimbar, de forma antecipada, o passaporte para o Mundial. O time pentacampeão mundial tem o segundo melhor ataque, mas apenas a sexta defesa do torneio.
Nesta data Fifa, o Brasil encerra a participação nas Eliminatórias Sul-Americanas nos compromissos diante do Chile (em casa) e da Bolívia (fora).
Estatísticas das Eliminatórias Sul-Americanas ??
Gols marcados
Argentina - 28
Brasil - 21
Colômbia - 19
Uruguai - 19
Bolívia - 16
Gols sofridos
Equador - 5
Argentina - 9
Paraguai - 10
Uruguai - 12
Colômbia - 15
Grandes chances criadas
Colômbia - 43
Argentina - 33
Brasil - 32
Equador - 23
Venezuela - 23
Posse de bola média
Argentina - 63,6%
Brasil - 62,3%
Colômbia - 55,9%
Chile - 53,1%
Equador - 52,4%
Passes certos por jogo
Argentina - 524,7
Brasil - 462,2
Colômbia - 366,0
Chile - 365,0
Equador - 361,0
Finalizações no gol por jogo
Colômbia - 4,9
Argentina - 4,5
Brasil - 4,1
Equador - 4,1
Venezuela - 3,8
Dribles certos por jogo
Uruguai - 9,1
Brasil - 7,8
Equador - 7,6
Colômbia - 7,2
Venezuela - 6,9
Desarmes por jogo
Paraguai - 19,0
Uruguai - 18,5
Argentina - 16,8
Peru - 16,6
Chile - 15,8
Jogos sem sofrer gols
Equador - 11
Argentina - 10
Uruguai - 8
Paraguai - 8
Colômbia - 6.