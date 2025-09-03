Topo

Dupla Flaco e Vitor Roque engrena, e novo esquema eleva patamar do ataque do Palmeiras

03/09/2025

O técnico Abel Ferreira para ter encontrado (mais) uma solução para elevar o nível do ataque do Palmeiras. O português começou a testar a dupla "Flaco-Roque" no ataque. Os dois atacante possuem características complementares e engrenaram juntos no Alviverde.

Mais alto, Flaco López se destaca pelo poder na bola aérea, pela presença de área e finalizações certeiras. Já Vitor Roque aposta mais nas arrancadas em velocidade, no drible e apresenta maior capacidade criativa. Desde que começaram a atuar lado a lado, os dois costumam gerar perigo constante às defesas adversárias.

Não à toa, Flaco e Vitor Roque, direta ou indiretamente, participaram de 10 dos 11 gols do Palmeiras desde a mudança de esquema, seja como dupla ou indivualmente.

Abel começou a testar o esquema tático com dois centroavantes a partir do segundo tempo da partida contra o Ceará. Flaco López entrou aos 12 minutos da etapa final e cobrou pênalti para deixar tudo igual no placar. Minutos depois, foi a vez de Vitor Roque guardar e virar o jogo para o Palmeiras.

A formação com dois atacantes parece ter agradado o treinador alviverde, que apostou na mesma estratégia diante do Universitario-PER, no jogo de ida das oitavas da Libertadores. Em tal duelo, a goleada começou cedo: Flaco López tabelou com Vitor Roque, que foi derrubado na área e sofreu pênalti. Gustavo Gómez converteu.

Na sequência do confronto, a dupla "Flaco-Roque" brilhou. O argentino foi às redes pela primeira vez com assistência do brasileiro. Em seguida, foi a vez de Vitor anotar o seu. Já na reta final do segundo tempo, o camisa 42 aproveitou o rebote e fez seu segundo gol no jogo.

Já diante do Botafogo, Vitor Roque deu a assistência para Felipe Anderson marcar o gol da vitória. Em sequência, no triunfo por 3 a 0 sobre o Sport, Flaco López anotou um doblete com dois passes do camisa 9: um por elevação e outro em cruzamento na segunda trave.

Agora, resta saber quantas alegrias mais a dupla "Flaco-Roque" trará ao Palmeiras até o final do ano. O argentino está atrás de quebrar sua marca pessoal de gols em uma única temporada com a camisa do Verdão, enquanto o brasileiro busca superar o número de bolas na rede da passagem pelo Real Betis, da Espanha.

Com Flaco e Vitor Roque à disposição, o Palmeiras retorna aos gramados apenas no próximo dia 13 de setembro, quando recebe o Internacional, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no gramado do Allianz Parque.

Veja as participações (diretas e indiretas) de Flaco López e Vitor Roque desde a mudança de esquema: 

  • Palmeiras 2 x 1 Ceará: gol de Flaco López e gol de Vitor Roque

  • Universitario 0 x 4 Palmeiras: dois gols de Flaco López / um gol, uma assistência (para o argentino) e um pênalti sofrido por Vitor Roque

  • Botafogo 0 x 1 Palmeiras: assistência de Vitor Roque

  • Palmeiras 3 x 0 Sport: dois gols de Flaco López / duas assistências de Vitor Roque para o argentino

  • Corinthians 1 x 1 Palmeiras: pênalti sofrido por Flaco López / gol de Vitor Roque

Próximos jogos do Palmeiras

  • Palmeiras x Internacional (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 13/09 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

  • River Plate x Palmeiras (jogo de ida das quartas de final da Libertadores)

  • Data e horário: 17 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (Argentina)

