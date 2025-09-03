Diagnosticado com deficiência de ferro, volante do Corinthians passa por acompanhamento médico

O volante Charles, do Corinthians, está passando por um acompanhamento médico para identificar a causa de uma deficiência de ferro no corpo.

A situação foi revelada pela esposa do jogador, Andressa Minussi, nas redes sociais. Segundo ela, o atleta possui a tal deficiência há "mais de um ano", mas o problema teria sido identificado há apenas "dois meses atrás".

"Charles esta com uma deficiência de ferro há mais de um ano, mas que só foi detectada há uns dois meses atrás. Após algumas reposições e dificuldades do organismo conseguir manter elas no corpo, começou uma investigação para saber o que está causando essa perda significativa, mesmo após tantas tentativas de reposição", explicou Andressa em sua conta oficial no Instagram.

De acordo com a publicação da esposa, o nível de ferritina chegou a ficar "quase zerado". A ferritina é uma proteína responsável por armazenar e liberar ferro no corpo. O nível reduzido da ferritina indica um baixo estoque de ferro, o que pode causar cansaço, tontura, indisposição, entre outros sintomas.

"A ferritina chegou a ficar quase zerada, o que causa muita indisposição e fadiga no corpo", publicou Andressa.

(Foto: Reprodução)

Corinthians atento ao caso

A Gazeta Esportiva apurou que a deficiência de ferro no corpo de Charles foi encontrada através de exames de rotina, que são realizados por jogadores do Corinthians de seis em seis meses.

A partir do diagnóstico, o chefe do Departamento Médico do clube, Dr. André Jorge, sugeriu uma suplementação. O nível melhorou, mas não atingiu o patamar esperado.

Com isso, o médico recomendou a realização de novos exames para entender o problema.

Charles segue à disposição

Apesar do diagnóstico, Charles se encontra bem fisicamente. A reportagem ouviu que o volante está treinando normalmente e, inclusive, é esperado na reapresentação do elenco, marcada para esta quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava.

Ele, portanto, segue à disposição do técnico Dorival Júnior.

O próximo desafio do Timão será o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil! ?#VaiCorinthians pic.twitter.com/rTyj1W1KcJ ? Corinthians (@Corinthians) September 2, 2025

Números de Charles

Contratado pelo Corinthians no ano passado, Charles soma 53 partidas realizadas pela equipe alvinegra. Neste período, o atleta de 29 anos marcou um gol e concedeu uma assistência. Nesta temporada, foram 29 aparições em campo, 13 como titular.

O jogador atuou de maneira improvisada no último compromisso do Timão. Diante da ausência de Matheuzinho, o volante foi deslocado para a lateral-direita no clássico contra o Palmeiras, no último domingo, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Ele acabou cometendo um pênalti no empate de 1 a 1.