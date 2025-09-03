Com janela de 2025, Palmeiras encosta no Flamengo em gastos no mercado

Na chamada "espanholização" do futebol brasileiro, o Palmeiras encostou no Flamengo em gastos no mercado com as duas janelas de 2025, mostra o colunista Danilo Lavieri no UOL News Esporte.

Lavieri fez um levantamento de receitas e despesas da dupla desde 2019. O Rubro-Negro é o que mais arrecadou e investiu desde então, mas o Alviverde encostou com os R$ 700 milhões gastos nesta temporada.

O Flamengo ganha mais que o Palmeiras, sempre ganhou mais e provavelmente vai continuar ganhando mais. Então, entre 2019 e 2024, o Flamengo tem uma diferença relevante de quase R$1,4 bilhão a mais nessa janela total.

O Flamengo foi mais agressivo nas outras janelas porque pode, porque tem, o Flamengo faz isso porque tem organização e paga as contas. O Palmeiras, com esses R$700 milhões agora, chegou bem próximo do Flamengo, mas ainda está atrás.

Danilo Lavieri

Entre 2019 e 2024, o Flamengo arrecadou quase R$ 6,7 bilhões, enquanto o Palmeiras somou R$ 5,3 bilhões. Os cariocas investiram R$ 1,4 bilhão, e os paulistas, R$ 1,3 bi.

Gráfico comparativo entre Palmeiras e Flamengo com gastos no mercado desde 2019 Imagem: Danilo Lavieri/ArteUOL

O colunista Mauro Cezar Pereira ponderou que o Palmeiras começou a formar sua base supercampeã no período anterior, entre 2015 e 2018, ainda na era Alexandre Mattos. Enquanto o Flamengo passou a investir mais a partir de 2019, quando chegaram as principais estrelas da era de ouro recente do clube.

O time vencedor do Palmeiras, com Abel Ferreira, tem vários jogadores integrantes de antes de 2019: Weverton, Mayke, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Zé Rafael, Veiga, Dudu... Essa turma toda chegou entre 2015 e 2018.

Mauro Cezar Pereira

