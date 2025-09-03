Crespo volta a ter grande período de treinos após reestreia pelo São Paulo

Após uma intensa quantidade de jogos e até lesões, o técnico Hernán Crespo deve ganhar um respiro nos próximos dias. Por conta da data Fifa, o treinador argentino terá um grande tempo para treinar e descansar o elenco, o segundo maior período desde sua reestreia pelo São Paulo, em julho. Contando a partir de domingo, o Tricolor terá 14 dias para focar no Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

Traje de gala para fechar a coleção que celebra o Tricampeonato Mundial. Camisa Third 2025 disponível na versão manga longa. Garanta a sua em https://t.co/g7KBb6fzyi pic.twitter.com/3XyzPwrbHo ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 1, 2025

Até o início do mês de agosto, o São Paulo estava em três frentes na temporada, com Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Após a eliminação na Copa do Brasil para o Athletico-PR, o Tricolor ainda teve de encarar jogos do Brasileiro durante o meio de semana.

Antes destes 14 dias que terá pela frente em setembro, o maior período que Crespo teve para descansar e treinar o elenco foi quando ele chegou ao clube. Após ser apresentado em 24 de junho, até sua reestreia contra o Flamengo, em 12 de julho, o argentino teve 17 dias para implementar suas ideias nos jogadores.

Rubens Chiri / São Paulo FC

Saldo positivo

Desde a reestreia de Crespo, o São Paulo voltou a trilhar o caminho das vitórias. Apesar da eliminação na Copa do Brasil, o saldo com o argentino tem sido muito positivo, com oito triunfos, três empates e três derrotas em 14 jogos até aqui.

O próximo compromisso do São Paulo é no dia 14 de setembro, domingo, quando enfrenta o Botafogo, no Morumbis. O jogo será válido pelo Campeonato Brasileiro e começa a partir das 17h30 (de Brasília).