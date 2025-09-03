Corinthians vê solução longe para transfer ban e mira renovação com dupla

Do UOL e Colaboração para o UOL, em São Paulo

O transfer ban tem feito o Corinthians concentrar esforços em buscar soluções 'caseiras' para este segundo semestre. Duas delas passam por renovações de contrato no setor defensivo: de Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri.

Renovações

Sem poder contratar, o Corinthians mira soluções internas. O foco está em renovar com peças do setor defensivo.

O principal alvo é Gustavo Henrique. O zagueiro marcou no empate do Dérbi e reafirmou após o clássico que deseja seguir na Neo Química Arena. As conversas avançaram bem nos últimos dias.

Com o avanço, a diretoria passou a tratar da permanência de Fabrizio Angileri, outra prioridade. O lateral-esquerdo, que chegou no ano passado, tem vínculo expirando em dezembro.

Além da dupla, o clube comemorou nos bastidores a continuidade de Yuri Alberto, alvo de uma investida de quase R$ 200 milhões da Roma nos últimos dias. À reportagem, uma fonte comparou o movimento com a chegada de um reforço.

Resolução do transferban

Toda essa situação se dá em decorrência do atual transfer ban imposto ao clube pela Fifa, consequência de uma dívida com o Santos Laguna, do México, pela contratação do zagueiro Félix Torres.

Ao UOL, fontes admitem que a diretoria não vê, por ora, resolução breve para este problema. Com o fim da janela de transferências nesta terça-feira, o clube passa agora a tratar de outras prioridades.

A dificuldade em solucionar a questão se dá também pelo pé firme dos mexicanos. O Corinthians propôs parcelar a pendência de R$ 40 milhões em quatro parcelas; depois, em duas. O Santos Laguna exige, contudo, o pagamento integral do valor.

Até em razão disso, o técnico Dorival Júnior, após o Dérbi, 'jogou a toalha' na busca por reforços neste meio de ano. Recuperar parte dos jogadores no departamento médico, como o próprio Yuri Alberto, também é visto como essencial para o restante da temporada.