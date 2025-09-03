Topo

Esporte

Corinthians teve trio GYM em apenas 22% dos jogos neste ano; veja números

03/09/2025 06h00

A ausência do trio formado por Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay, popularmente conhecido como GYM, está atormentando o Corinthians em 2025. Decisivos na reta final do ano passado, os astros têm tido dificuldades para atuar juntos na atual temporada e desfalcaram a equipe alvinegra na maior parte dos jogos.

A Gazeta Esportiva levantou os números do trio neste ano. Das 53 partidas disputadas pelo time até aqui, Garro, Yuri e Memphis só estiveram juntos 12 vezes, o que equivale a 22% dos jogos. O aproveitamento do Corinthians com eles em 2025 é de 69% (sete vitórias, quatro empates e uma derrota).

Quem fez mais falta?

Dentre os três principais jogadores da equipe alvinegra, o que menos ficou à disposição foi o meia Rodrigo Garro. O argentino perdeu os primeiros jogos da temporada por um problema no joelho direito. Após o final do Paulistão, ele precisou novamente se ausentar dos gramados, uma vez que voltou a sentir o incômodo.

Com isso, sem o camisa 8, Yuri Alberto e Memphis Depay atuaram como dupla em 17 oportunidades. Foram oito triunfos, três empates e seis derrotas (quase 53% de aproveitamento).

Posteriormente, diante da ausência do atacante Yuri Alberto, Garro e Memphis precisaram segurar as pontas. Com apenas os dois em campo, no entanto, o aproveitamento despencou. Em oito jogos, o Timão venceu dois, empatou três e perdeu outros três (37%).

Já Memphis foi um dos que mais vezes esteve no gramado. Garro e Yuri Alberto jogaram como dupla apenas uma vez em 2025, diante do desfalque do holandês. Foi na derrota de 2 a 1 para o Juventude, em Caxias do Sul, pelo Brasileirão, no último dia 11 de agosto.

Números individuais

Yuri Alberto é o integrante do trio GYM com mais jogos realizados até o momento. Ele entrou em campo 40 vezes, com 13 gols e uma assistência. O camisa 9, embora tenha sofrido com alguns problemas físicos, é o artilheiro do Corinthians na atual temporada.

Memphis possui três partidas a menos, porém mais participações em gols. O camisa 10 balançou as redes em oito oportunidades e concedeu dez assistências. Garro, por sua vez, tem apenas um tento e quatro passes para gol em 25 compromissos.

Expectativa de retorno

O Corinthians vive a expectativa de ter o trio de volta em seu próximo compromisso na temporada. Memphis e Garro estão à disposição, mas Yuri Alberto vive fase final da transição depois de uma cirurgia de hérnia inguinal. A tendência é que ele ganhe minutos diante do Athletico-PR, na próxima quarta-feira, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.

O duelo está marcado para as 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Em vantagem, o Timão só precisa de um empate para avançar às semifinais.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Yago Dora aponta segredo do sucesso dos brasileiros no Circuito Mundial de surfe

França vs Brasil! Imavov usa futebol para provocar Borralho antes do UFC Paris

Crespo volta a ter grande período de treinos após reestreia pelo São Paulo

Entenda como Abel vê reformulação de elenco e chegada de Andreas Pereira ao Palmeiras

Corinthians teve trio GYM em apenas 22% dos jogos neste ano; veja números

Corinthians vê solução longe para transfer ban e mira renovação com dupla

Mais de 10 reuniões e bate-boca: São Paulo se frustra por Marcos Leonardo

Empresário que trouxe Ancelotti é vetado pela Fifa e não leva bolada da CBF

LBF vive incerteza sobre participantes em 2026, mas direção mantém otimismo

DJ de jogo da NFL se inspira em Evidências e quer surpreender até Taylor

Brasil x Chile teve farsa, lâmina e violão perdido. Fogueteira faz 36 anos