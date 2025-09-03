Corinthians teve trio GYM em apenas 22% dos jogos neste ano; veja números

A ausência do trio formado por Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay, popularmente conhecido como GYM, está atormentando o Corinthians em 2025. Decisivos na reta final do ano passado, os astros têm tido dificuldades para atuar juntos na atual temporada e desfalcaram a equipe alvinegra na maior parte dos jogos.

A Gazeta Esportiva levantou os números do trio neste ano. Das 53 partidas disputadas pelo time até aqui, Garro, Yuri e Memphis só estiveram juntos 12 vezes, o que equivale a 22% dos jogos. O aproveitamento do Corinthians com eles em 2025 é de 69% (sete vitórias, quatro empates e uma derrota).

Quem fez mais falta?

Dentre os três principais jogadores da equipe alvinegra, o que menos ficou à disposição foi o meia Rodrigo Garro. O argentino perdeu os primeiros jogos da temporada por um problema no joelho direito. Após o final do Paulistão, ele precisou novamente se ausentar dos gramados, uma vez que voltou a sentir o incômodo.

Com isso, sem o camisa 8, Yuri Alberto e Memphis Depay atuaram como dupla em 17 oportunidades. Foram oito triunfos, três empates e seis derrotas (quase 53% de aproveitamento).

Posteriormente, diante da ausência do atacante Yuri Alberto, Garro e Memphis precisaram segurar as pontas. Com apenas os dois em campo, no entanto, o aproveitamento despencou. Em oito jogos, o Timão venceu dois, empatou três e perdeu outros três (37%).

Já Memphis foi um dos que mais vezes esteve no gramado. Garro e Yuri Alberto jogaram como dupla apenas uma vez em 2025, diante do desfalque do holandês. Foi na derrota de 2 a 1 para o Juventude, em Caxias do Sul, pelo Brasileirão, no último dia 11 de agosto.

Números individuais

Yuri Alberto é o integrante do trio GYM com mais jogos realizados até o momento. Ele entrou em campo 40 vezes, com 13 gols e uma assistência. O camisa 9, embora tenha sofrido com alguns problemas físicos, é o artilheiro do Corinthians na atual temporada.

Memphis possui três partidas a menos, porém mais participações em gols. O camisa 10 balançou as redes em oito oportunidades e concedeu dez assistências. Garro, por sua vez, tem apenas um tento e quatro passes para gol em 25 compromissos.

Expectativa de retorno

O Corinthians vive a expectativa de ter o trio de volta em seu próximo compromisso na temporada. Memphis e Garro estão à disposição, mas Yuri Alberto vive fase final da transição depois de uma cirurgia de hérnia inguinal. A tendência é que ele ganhe minutos diante do Athletico-PR, na próxima quarta-feira, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.

O duelo está marcado para as 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Em vantagem, o Timão só precisa de um empate para avançar às semifinais.