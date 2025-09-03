Corinthians esbarra em transfer ban e fecha janela com somente um reforço

Topo

A janela de transferências no Brasil se encerrou na última terça-feira, mas o Corinthians não realizou grandes movimentações. Ainda impedido de registrar novos jogadores por conta de um transfer ban, o clube fechou sua participação no mercado com somente um reforço.

Trata-se do atacante Vitinho, que estava livre no mercado após uma passagem pelo futebol da Arábia Saudita. O atleta de 31 anos foi anunciado no último dia 11 de agosto, antes do Timão sofrer a punição da Fifa por uma dívida de R$ 40 milhões com o Santos Laguna, referente à aquisição de Félix Torres.

O Corinthians, apesar de dificuldades financeiras, até tinha intenção de reforçar a equipe de Dorival Júnior. No ato de sua contratação, o treinador pediu pelo menos quatro peças. A diretoria, no entanto, esbarrou no transfer ban.

Tentativas frustradas

O clube fez uma série de tentativas de acordo com o Santos Laguna para reverter a sanção, mas teve insucesso em todas. Na última delas, ofereceu 70% do valor à vista, como entrada, e parcelamento do restante. Os mexicanos, no entanto, sinalizaram que só aceitam o pagamento integral. O Timão segue em busca de uma solução para o caso.

O Corinthians chegou a mapear quatro jogadores através do seu departamento de scout e tinha conversas avançadas com dois. Um deles era o ponta norte-americano Agustín Anello, do Boston River. Porém, sem derrubar o transfer ban, teve que se contentar com Vitinho.

O jogador, além de já ter trabalhado com Dorival no Flamengo, se encaixa no perfil que o treinador buscava: atacante versátil, de boa técnica e capacidade de destravar jogos a partir do drible. Recém-chegado, ele já possui quatro partidas disputadas pela equipe alvinegra.

Na última coletiva de imprensa, após o empate de 1 a 1 no clássico com o Palmeiras, Dorival antecipou que já não esperava mais reforços no Corinthians. A tendência é que os garotos da base tenham mais oportunidades daqui para frente.

"A respeito de contratações, já tenho a consciência e o entendimento de que não vai acontecer. A partir daí, o assunto morreu. Vamos trabalhar para fazer o nosso melhor, até porque confio muito que nós possamos ir mais longe em relação ao momento que nós estamos", declarou.

Agentes livres no radar?

A janela fechou, mas os clubes ainda podem se reforçar com jogadores que estiverem livres no mercado, ou seja, sem vínculo com nenhuma equipe. O prazo limite para inscrição de atletas no Campeonato Brasileiro é 12 de setembro, com possibilidade de fazer até oito alterações na lista até o dia de 3 de outubro, véspera da 27ª rodada.

O Corinthians ainda não sinalizou interesse em nenhum agente livre. O foco total do Timão, no momento, está em solucionar o transfer ban ativo e apagar outros incêndios que estão por vir.

Mais punições à vista?

Ainda sem resolução para o caso de Félix Torres, o Corinthians pode sofrer mais punições da Fifa em breve. Há outras três ações em que o Timão foi condenado pela entidade que aguardam uma decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS). São elas:

  • R$ 40 milhões ao meio-campista Matías Rojas

  • R$ 6,76 milhões ao Shakthar Donetsk pelo empréstimo de Maycon

  • R$ 23,3 milhões ao Talleres pela contratação de Rodrigo Garro

