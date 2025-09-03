Com Sampaoli, Atlético-MG abre preparação para enfrentar o Cruzeiro

O Atlético-MG iniciou nesta quarta-feira (3) a preparação para o clássico contra o Cruzeiro, válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. A atividade marcou a reestreia de Jorge Sampaoli na Cidade do Galo. O técnico argentino, anunciado nesta semana para sua segunda passagem pelo clube, comandou o primeiro treino com o elenco após se reunir com jogadores, comissão e staff na academia do CT.

No campo, os atletas participaram de um trabalho técnico no gramado principal. Entre as novidades, Bernard treinou normalmente após se recuperar de uma cirurgia odontológica. Já o zagueiro Ruan segue em processo de recondicionamento físico, enquanto Lyanco, com lesão na coxa esquerda, realizou exercícios individuais. O departamento médico ainda conta com Saravia, Patrick, Cadu e Caio Maia.

Três jogadores importantes desfalcam o Atlético-MG por estarem a serviço de suas seleções: Junior Alonso (Paraguai), Ivan Román (Chile) e Alan Franco (Equador). Eles retornam apenas após o dia 9, quando se encerram as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Sampaoli chega ao Galo acompanhado de sua equipe de confiança: Gabriel Andreata (coordenador técnico), Diogo Meschine (auxiliar) e os preparadores físicos Pablo e Marcos Fernandez. O treinador argentino terá pouco mais de uma semana para ajustar a equipe, que vive momento delicado no Campeonato Brasileiro, onde ocupa a 14ª colocação, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.

O próximo compromisso do Atlético-MG será no dia 11 de setembro, diante do Cruzeiro, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão. Após perder o jogo de ida por 2 a 0, o time alvinegro precisa de uma virada para avançar às semifinais da Copa do Brasil. A partida marcará a reestreia oficial de Sampaoli pelo clube, em um duelo que pode definir o tom de seu novo trabalho em Belo Horizonte.

??? Velhos conhecidos, novos encontros e a primeira conversa com o elenco Atleticano! Por uma grande segunda passagem, Sampaoli! ?? pic.twitter.com/eHSdHFk4zO ? Atlético (@Atletico) September 3, 2025

Retorno de Sampaoli ao Galo

O retorno de Sampaoli ao Atlético-MG acontece após uma negociação frustrada com o Santos. O técnico esteve próximo de acertar com o clube paulista, mas as conversas não avançaram devido às limitações financeiras do Peixe, que não conseguiu atender às exigências por reforços.

Assim, o Galo aproveitou a oportunidade e fechou acordo até 2027, apostando na experiência do argentino para liderar a retomada da equipe em meio a um cenário difícil no Campeonato Brasileiro e diante do desafio de reverter a desvantagem na Copa do Brasil.