Com reforço, Vasco inicia preparação para decisão contra o Botafogo

O Vasco da Gama se reapresentou nesta quarta-feira (3), no CT Moacyr Barbosa, e iniciou a preparação para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Botafogo, marcado para a próxima quinta-feira (11), às 21h30, no Estádio Nilton Santos. O primeiro duelo, em São Januário, terminou empatado em 1 a 1, e a equipe carioca busca vantagem para avançar à próxima fase.

O treinamento desta quarta-feira marcou a grande novidade do dia: a presença do zagueiro Carlos Cuesta, novo reforço do Gigante da Colina. Anunciado na segunda-feira e oficialmente apresentado na terça, o defensor colombiano de 26 anos desembarcou no Rio de Janeiro no último domingo e assinou contrato de empréstimo com o Galatasaray até o fim de 2026, com cláusula de compra.

"Estou bem, estou feliz de vir para o Rio e estar aqui para conquistar tudo com o Vasco", declarou Cuesta, que chega para reforçar a defesa após a saída de João Victor e a chegada de Robert Renan. Natural de Quibdó, na Colômbia, Cuesta iniciou a carreira no Atlético Nacional, passou pelo Genk, da Bélgica, e depois pelo Galatasaray, da Turquia, onde disputou oito partidas na última temporada.

O zagueiro destacou a importância do entrosamento com os companheiros: "A primeira coisa é ter tempo de trabalho, que é difícil neste momento. Também temos que nos entender na defesa e a partir daí dar segurança à equipe. Se o time estiver seguro atrás, com a qualidade que temos na frente, os resultados virão". Ele afirmou ainda que já está pronto para jogar, após ter participado da pré-temporada pelo clube turco.

O último compromisso do Vasco foi no domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando a equipe venceu o Sport por 3 a 2, na Ilha do Retiro. Com o retorno de Cuesta, o técnico terá uma opção a mais para reforçar a defesa na decisão contra o Botafogo, que acontece após a pausa da Data Fifa.