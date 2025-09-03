Com DM cheio, São Paulo tem mais da metade do banco composto por atletas da base nos últimos jogos

As contínuas lesões de jogadores do São Paulo estão refletindo no banco de reservas da equipe nos últimos jogos. Na derrota para o Cruzeiro, além das partidas contra Atlético-MG e Atlético Nacional-COL, o Tricolor teve de usar muitos garotos da base como suplentes.

Diante do Cruzeiro, no último sábado, dos 12 reservas, o São Paulo tinha oito garotos revelados pela base. Eram eles:Além disso, o volante Luan, que já é figura no profissional há algumas temporadas, também é cria de Cotia.

Na vitória contra o Atlético-MG, na 21ª rodada, o São Paulo contou novamente com oito nomes provenientes da base no banco de reservas: Young, Maik, Igor Odoni, Lucca, Felipe Negrucci, Henrique Carmo, Rodriguinho e Patryck. Os dois últimos estrearam no profissional há algum tempo.

Por fim, este número foi maior na classificação contra o Atlético Nacional-COL: Henrique Carmo, Young, Patryck, Maik, Nicolas Bosshardt, Luan, Felipe Negrucci, Pablo Maia e Lucas Moura, este com carreira já consolidada.

Lesões graves

O alto número de atletas da base do São Paulo no banco de reservas é culpa da grande quantidade de lesões que o Tricolor vem sofrendo. Apenas no setor ofensivo, Calleri, André Silva e Ryan Francisco estão fora de ação e só devem voltar em 2026.

Além deles, nomes importantes como Luiz Gustavo, Oscar, Arboleda e Marcos Antônio também estão lesionados no atual momento. O São Paulo deve aproveitar a data Fifa - e consequente a ausência de jogos - para recuperar alguns atletas e aliviar o Departamento Médico.

O próximo compromisso do São Paulo é no dia 14 de setembro, domingo, quando enfrenta o Botafogo, no Morumbis. O jogo será válido pelo Campeonato Brasileiro e começa a partir das 17h30 (de Brasília).