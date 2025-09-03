Samir: Só há um caminho para o Corinthians se salvar sem SAF

O Corinthians só tem um caminho a seguir em sua reestruturação financeira se não quiser vender seu futebol a uma SAF: um choque de boa gestão, afirma o colunista Samir Carvalho no De Primeira.

Para Samir, o clube tem potencial para superar o atual endividamento bilionário com administração eficiente e responsável. Ou seja, fazer a partir de agora o contrário da gestão Augusto Melo.

Por enquanto, ninguém curte muito a ideia de SAF. O Corinthians precisa, na verdade, ser bem administrado, né? Não sei se precisa realmente de SAF, é que o Augusto Melo em um ano de gestão foi uma loucura, então a gente fica imaginando que o Corinthians agora precisa de SAF. É um dirigente que em um ano aumentou a dívida em um bilhão. É muita coisa para um presidente que ficou um ano.

Foi uma administração realmente tenebrosa, por isso que o torcedor fica sonhando com o SAF, mas se o Corinthians for bem administrado, dá pra salvar, com certeza -- o Corinthians é muito grande.

Samir Carvalho

Timão foca em renovações

Sem poder registrar novos jogadores com o transfer ban da Fifa, o Corinthians mudou o planejamento até o fim da temporada, contou Samir Carvalho.

Em vez de contratações, o clube aposta em renovações de contrato.

O Gui Negão renovou, a gente trouxe aqui De Primeira. Gustavo Henrique deve renovar por mais dois anos. O Angileri, a situação é que o Corinthians vai abrir agora a negociação com ele e já deu aquele aviso -- temos interesse. Foi um pedido do técnico Dorival Júnior. O Corinthians vai oferecer um ano de contrato.

Samir Carvalho

