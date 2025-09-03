Topo

Esporte

Clube italiano anuncia a contratação por empréstimo de Lorran, do Flamengo

03/09/2025 09h50

Lorran é o novo jogador do Pisa. Nesta quarta-feira, a equipe italiana anunciou a contratação por empréstimo do meia revelado pelo Flamengo.

O atleta de 19 anos tem contrato com o Pisa até o fim da temporada europeia, em junho de 2026. A equipe italiana chegou a um acordo com opção de compra, mas não revelou os valores que deverá pagar ao Flamengo caso adquira o jogador em definitivo.

Nenhuma das partes divulgou os valores do empréstimo. De acordo com o transfermarkt, portal especializado em transferências, o Pisa pagou cerca de 500 mil euros (R$ 3,1 milhões) ao Flamengo pelo empréstimo de Lorran.

Cria da base do Flamengo, Lorran teve destaque no time em 2024, ano em que mais recebeu oportunidades no time principal, com 27 jogos, um gol e três assistências.

Nesta temporada, no entanto, viu a concorrência crescer e acabou voltando à equipe sub-20 do Flamengo. Pelo time de base, Lorran esteve em campo na vitória por 5 a 1 sobre o Bayer Leverkusen, em um amistoso, e conquistou o Intercontinental Sub-20, diante do Barcelona, com um gol marcado na decisão.

O meia já está na Itália e pode estrear neste domingo, às 10h (de Brasília), quando o Pisa recebe o Udinese, pela terceira rodada do Campeonato Italiano. É a primeira vez em 34 anos que a equipe disputa a elite do futebol nacional.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Andrey Santos recusa proposta saudita para ganhar 5x mais e fica no Chelsea

Ancelotti aponta "decisão técnica" em ausência de Neymar na Seleção

NFL no RJ? Liga busca expansão do futebol americano para outros Estados no Brasil

Ancelotti detalha como quer a seleção contra o Chile: 'Quatro atacantes'

Pai de Bortoleto diz que Bernie foi ?fundamental? para piloto ser da Sauber

Sem contrato! Brasileiro vence, mas não convence e passa em branco no Contender

Clube italiano anuncia a contratação por empréstimo de Lorran, do Flamengo

Alcaraz e Djokovic farão semi do Aberto dos EUA marcada por rivalidade geracional

Inter confirma venda de Wesley para o Al-Rayyan; Palmeiras irá receber valor

Ancelotti evita polêmica com Neymar e explica opção por não convocá-lo

Espanha chega à Bulgária para confronto histórico pelas Eliminatórias da Copa do Mundo