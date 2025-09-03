Clube italiano anuncia a contratação por empréstimo de Lorran, do Flamengo

Lorran é o novo jogador do Pisa. Nesta quarta-feira, a equipe italiana anunciou a contratação por empréstimo do meia revelado pelo Flamengo.

O atleta de 19 anos tem contrato com o Pisa até o fim da temporada europeia, em junho de 2026. A equipe italiana chegou a um acordo com opção de compra, mas não revelou os valores que deverá pagar ao Flamengo caso adquira o jogador em definitivo.

Nenhuma das partes divulgou os valores do empréstimo. De acordo com o transfermarkt, portal especializado em transferências, o Pisa pagou cerca de 500 mil euros (R$ 3,1 milhões) ao Flamengo pelo empréstimo de Lorran.

Cria da base do Flamengo, Lorran teve destaque no time em 2024, ano em que mais recebeu oportunidades no time principal, com 27 jogos, um gol e três assistências.

Nesta temporada, no entanto, viu a concorrência crescer e acabou voltando à equipe sub-20 do Flamengo. Pelo time de base, Lorran esteve em campo na vitória por 5 a 1 sobre o Bayer Leverkusen, em um amistoso, e conquistou o Intercontinental Sub-20, diante do Barcelona, com um gol marcado na decisão.

O meia já está na Itália e pode estrear neste domingo, às 10h (de Brasília), quando o Pisa recebe o Udinese, pela terceira rodada do Campeonato Italiano. É a primeira vez em 34 anos que a equipe disputa a elite do futebol nacional.