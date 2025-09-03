CBF estuda marcar amistoso despedida da seleção no Brasil antes da Copa

O presidente da CBF, Samir Xaud, confirmou com exclusividade ao UOL que há um estudo para realizar amistoso de despedida da seleção brasileira antes do embarque final para a Copa do Mundo. A questão está entregue à comissão técnica e pode depender do sorteio dos grupos, no dia 5 de dezembro, em Washington.

"Ainda não definimos sobre amistosos aqui. Deixei a comissão técnica definir a melhor estratégia e cronograma", afirmou o presidente da CBF, ao UOL. Antes da entrevista coletiva do atacante João Pedro, na terça-feira, em Teresópolis, Samir deu a entender que o jogo contra o Chile será o último em território brasileiro antes do embarque para o Mundial. Foi assim que a maior parte dos presentes à sala de confereências compreendeu. Mas Samir explicou:

"Falei do último jogo das Eliminatórias aqui no Brasil."

Ou seja, não está descartada partida despedida da seleção em território nacional. O plano original da CBF sempre foi fazer esta despedida, mas depende da comissão técnica.

O maior entrave é o intervalo curto entre a final da Champions League, agendada para 30 de maio, em Budapeste, e a abertura da Copa do Mundo, em 11 de junho, na Cidade do México. A seleção mexicana será anfitriã do jogo inaugural. O Brasil pode estrear entre os dias 13 e 17 de junho.

A última vez que o Brasil realizou um jogo despedida da torcida foi para a campanha da Copa do Mundo de 1998. Três semanas antes de embarcar para Paris, a seleção enfrentou a Argentina. Perdeu por 1 x 0, gol de Claudio López.