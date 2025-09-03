Transfer ban fez bem às finanças do Corinthians? Colunistas debatem

O transfer ban imposto pela Fifa fez bem às finanças do Corinthians?

No UOL News Esporte, o apresentador Eduardo Tironi e os colunistas Mauro Cezar Pereira e Walter Casagrande destacaram que a proibição em contratar impediu o Timão de complicar ainda mais sua situação financeira.

Mauro Cezar: "Se eu sou corintiano, eu ia torcer para o transfer ban continuar — fica, transfer ban!"

Tironi: "Tem muitos torcedores, como o Juca, que falam assim: ainda bem que tem transfer ban, porque assim não contratam ninguém e não gastam mais dinheiro".

Casagrande: "Ele recebeu uma proposta de R$ 200 milhões para o Yuri Alberto no dia anterior ao fechamento do mercado. A Roma veio com tudo para o Corinthians não recusar, e o Corinthians recusou. Com essa grana, se tivesse vendido o Yuri, quebrava esse transfer ban, pagava os outros dois que podem acontecer e ficava com uma grana restante".

O Corinthians encerra a janela de transferências com apenas um reforço, o atacante Vitinho, contratado um dia antes do transfer ban da Fifa.

Até que pague aproximadamente R$ 40 milhões ao Santos Laguna, do México, pela contratação de Félix Torres, o Timão seguirá impedido de inscrever novos jogadores.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.