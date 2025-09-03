Topo

Esporte

Campeões do mundo pelo Brasil serão homenageados contra o Chile

03/09/2025 11h30

A CBF anunciou nesta quarta-feira que realizará uma homenagem aos atletas campeões do mundo pelo Brasil no jogo contra o Chile, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A partida está agendada para esta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã.

De acordo com a entidade, representantes dos cinco títulos mundiais da Seleção estarão no estádio. O objetivo é reverenciá-los e destacar sua importância para o Brasil.

"A CBF deve sempre reconhecer e agradecer aos grandes responsáveis pela construção da rica e vitoriosa história da Seleção Brasileira. No ano que vem, a busca pelo hexa só será possível graças a eles, que conquistaram nossos cinco títulos mundiais e nos fizeram pentacampeões. Vamos organizar uma linda festa para homenageá-los e incentivar os jogadores na busca pelo hexacampeonato mundial em 2026", disse o presidente da CBF, Samir Xaud.

"A história da Seleção Brasileira é maravilhosa, feita por essas lendas que eu tenho tido o prazer de conhecer. É muito importante para nós termos essas lendas próximas como exemplo para o futuro", destacou Carlo Ancelotti, técnico da Seleção.

O representantes das primeiras duas conquistas (1958 e 1962) será o ex-atacante Pepe, ídolo do Santos. Já Jairzinho, Brito, Roberto Miranda, Dadá Maravilha e Paulo Cézar Caju representarão o elenco campeão em 1970.

Do grupo campeão em 1994, estarão presentes Romário, Bebeto, Jorginho, Márcio Santos, Ronaldão, Mauro Silva e Branco. Por fim, de 2002, os representantes serão Edilson, Kleberson, Lucio e Anderson Polga.

Além da presença dos campeões mundiais, a partida, antes de seu começo, também terá o show da artista Ivete Sangalo.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Briga pela vaga de 9 da seleção vira gangorra com trocas de técnicos

Palmeiras sonha com Andreas e Veiga em jogos decisivos na Copa Libertadores

Itália atropela Polônia e aguarda Brasil ou França na semifinal do Mundial de vôlei feminino

Transfer ban fez bem às finanças do Corinthians? Colunistas debatem

Cuiabano volta ao Botafogo por empréstimo um dia depois de ser anunciado pelo Nottingham Forest

Árbitra leva tapa na cara de jogador durante partida na Colômbia; veja

Campeões do mundo pelo Brasil serão homenageados contra o Chile

Eliminatórias Sul-Americanas: veja as melhores equipes no ataque e na defesa

Mauro Cezar: Volta de Cuiabano ao Botafogo é um negócio inexplicável

Justiça espanhola condena torcedor por racismo contra Iñaki Williams

Ex-campeão dos médios aponta Caio Borralho como azarão no UFC Paris