Campeões do mundo pelo Brasil serão homenageados contra o Chile

A CBF anunciou nesta quarta-feira que realizará uma homenagem aos atletas campeões do mundo pelo Brasil no jogo contra o Chile, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A partida está agendada para esta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã.

De acordo com a entidade, representantes dos cinco títulos mundiais da Seleção estarão no estádio. O objetivo é reverenciá-los e destacar sua importância para o Brasil.

"A CBF deve sempre reconhecer e agradecer aos grandes responsáveis pela construção da rica e vitoriosa história da Seleção Brasileira. No ano que vem, a busca pelo hexa só será possível graças a eles, que conquistaram nossos cinco títulos mundiais e nos fizeram pentacampeões. Vamos organizar uma linda festa para homenageá-los e incentivar os jogadores na busca pelo hexacampeonato mundial em 2026", disse o presidente da CBF, Samir Xaud.

"A história da Seleção Brasileira é maravilhosa, feita por essas lendas que eu tenho tido o prazer de conhecer. É muito importante para nós termos essas lendas próximas como exemplo para o futuro", destacou Carlo Ancelotti, técnico da Seleção.

O representantes das primeiras duas conquistas (1958 e 1962) será o ex-atacante Pepe, ídolo do Santos. Já Jairzinho, Brito, Roberto Miranda, Dadá Maravilha e Paulo Cézar Caju representarão o elenco campeão em 1970.

Do grupo campeão em 1994, estarão presentes Romário, Bebeto, Jorginho, Márcio Santos, Ronaldão, Mauro Silva e Branco. Por fim, de 2002, os representantes serão Edilson, Kleberson, Lucio e Anderson Polga.

Além da presença dos campeões mundiais, a partida, antes de seu começo, também terá o show da artista Ivete Sangalo.