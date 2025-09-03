Campeão do UFC, Volkanovski aponta Conor McGregor como rival dos sonhos

Atual campeão peso-pena (66 kg) do UFC, Alexander Volkanovski voltou a agitar o mundo do MMA ao demonstrar interesse em um possível confronto com ninguém menos que Conor McGregor. Durante participação no programa 'The Unscripted' Show', o australiano falou abertamente sobre o desejo de enfrentar o astro irlandês, destacando o impacto que uma luta dessa magnitude poderia ter em sua trajetória.

Apesar de estar focado em sua próxima defesa de cinturão - após retomar o título no UFC 314 com uma vitória sobre o brasileiro Diego Lopes -, Volkanovski vê uma eventual superluta contra o ex-campeão como uma oportunidade valiosa. Ele avaliou tanto o ponto de vista esportivo quanto em termos de projeção global.

"Provavelmente o Conor, cara (seria minha escolha para lutar). Muita gente vai dizer 'Ah, o Conor é uma resposta óbvia', mas ele fazia parte da divisão dos penas naquela época em que era um superastro. A posição que você alcança só por enfrentá-lo... Quando falamos em construir sua imagem, dinheiro e tudo isso... A plataforma que ele oferece, você precisa aproveitar. É um caminho rápido para ser notado", afirmou.

Mudou?

O campeão reconheceu o talento do irlandês, exaltando seu nível técnico durante os anos de auge. No entanto, fez questão de ponderar que o tempo longe do alto rendimento pode ter cobrado seu preço.

"Ele foi um ótimo lutador, realmente muito bom. Era um daqueles caras com precisão absurda, estava um pouco à frente do tempo dele. Acho que muita gente não reconhece isso... Tinha tempo de reação incrível, boas combinações, entendia o que funcionava para ele - era afiado. Hoje em dia, boa parte disso já não existe mais. Ele ainda deve estar razoavelmente afiado, mas nunca será o mesmo Conor McGregor", completou.

Enquanto o possível retorno do irlandês é especulado para julho de 2026 - em um evento histórico que pode ser realizado na Casa Branca, segundo palavras do presidente Donald Trump -, Volkanovski segue em ritmo ativo. Sua próxima defesa de título deve ocorrer em dezembro, e o nome apontado como próximo oponente é do britânico Lerone Murphy, que recentemente pode ter se credenciado como desafiante ao cinturão após uma grande atuação contra Aaron Pico.

