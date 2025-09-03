Caio Borralho assume favoritismo diante de Imavov no UFC Paris: "Sou mais completo"
Neste sábado (6), Caio Borralho subirá no octógono do UFC Paris para medir forças com o atleta 'da casa' Nassourdine Imavov, no 'main event' do show. E apesar de estar em território hostil e com um adversário embalado pela frente, o lutador brasileiro é amplamente visto como o favorito para o duelo - tanto nas bolsas de apostas, como na opinião de boa parte de especialistas e colegas de trabalho, como os ex-campeões peso-médio (84 kg) Israel Adesanya e Dricus du Plessis.
E, ao que tudo indica, esse status não incomoda o atleta da equipe 'Fighting Nerds' - muito pelo contrário. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Caio Borralho assumiu o favoritismo para o confronto contra Nassourdine Imavov no UFC Paris, e, confiante, prometeu corresponder às expectativas no sábado, mesmo diante de uma torcida contra, que deve apoiar o russo naturalizado francês.
"Eu vi que o Adesanya me elegeu como favorito, o Dricus também... Acho que os reais reconhecem os reais, acho que é isso. Óbvio que não é uma luta fácil, não é uma luta tranquila de fazer ou um passeio no parque, nem a pau. É uma luta em que eu vou ter que errar muito pouco, estar muito bem preparado para qualquer surpresa que ele possa trazer... Mas eu também me considero favorito para essa luta. Acho que eu tenho um jogo mais completo para lutar com ele. E mesmo estando na casa dele, com a torcida, não só o Adesanya e o Dricus, mas as próprias casas de apostas já mudaram de lado e viram quem é o favorito. Acho que eles estão certos e eu só preciso mostrar isso no sábado", afirmou Caio.
Vale 'title shot'?
Uma vitória no sábado sobre Nassourdine Imavov, na luta principal do UFC Paris, pode representar mais do que apenas a confirmação do seu favoritismo para Caio Borralho. Isso porque o lutador da Fighting Nerds, que soma sete triunfos consecutivos no octógono mais famoso do mundo e ocupa a sétima colocação no ranking peso-médio do Ultimate, deve se credenciar para uma disputa pelo cinturão da categoria com mais um resultado positivo, especialmente diante de um rival direto na briga pelo próximo 'title shot' na categoria.
