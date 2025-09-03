Cadillac anuncia piloto de testes da IndyCar e F-1 volta e ter um americano após três anos

Topo

Varren, Michigan

03/09/2025 18h01

Poucos dias depois de anunciar sua dupla para a temporada de 2026 da Fórmula 1 com o finlandês Valtteri Bottas e o mexicano Sergio Pérez, a Cadillac completou o time com o anúncio de Colton Herta para a função de piloto de testes. Após três anos, a modalidade volta a ter um americano.

Equipe com sede em Varren, no Michigan, a Cadillac queria um representante dos Estados Unidos para sua primeira temporada na Fórmula 1 e optou pelo filho de Bryan Herta, ex-piloto da Indy. Colton, de 25 anos, também estava na IndyCar e celebrou o acordo.

"Esta é uma oportunidade dos sonhos, pela qual venho trabalhando há muito tempo. Fazer parte da equipe Cadillac F1 em um momento tão crucial é algo que eu não poderia deixar passar", celebrou. "Meu sonho sempre foi correr na Fórmula 1 e vejo essa mudança como um grande passo em direção ao objetivo. Por enquanto, meu foco é dar tudo de mim para a Cadillac F1, ajudando a construir uma equipe competitiva."

Ele já esteve na modalidade em 2022, também auxiliando como piloto de testes, pela equipe McLaren, em breve passagem em Portimão, testando o MCL35M com especificações de 2021. Desde 2023, quando Logan Sargeant foi substituído no meio da temporada pela Williams, que um americano não figurava no cockpit dos carros da F-1. Antes, a ausência de pilotos dos EUA durou oito temporadas.

"Ter um piloto americano se juntando a uma equipe americana de Fórmula 1 é um momento extremamente significativo, não apenas para nossa equipe, mas para o automobilismo americano como um todo", exaltou o diretor da equipe, Graeme Lowdon.

O dirigente não escondeu sua satisfação com o acerto. "Colton é um piloto excepcionalmente talentoso, com velocidade, habilidade de corrida e maturidade comprovadas para a sua idade. Sua experiência no automobilismo americano de alto nível como parte da família TWG Motorsport o torna ideal para esta função, e ele trará insights, perspectivas e energia valiosos e inovadores para a nossa equipe, à medida que continuamos construindo o futuro", avaliou.

Os elogios não pararam por aí. "Colton representa a paixão, a ambição e o espírito competitivo que definem a equipe Cadillac de Fórmula 1, e estamos orgulhosos de tê-lo carregando a bandeira americana conosco no cenário mundial", completou Graeme.

