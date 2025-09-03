Bulgária x Espanha pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
Pela primeira rodada do Grupo E das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, Bulgária e Espanha se enfrentam nesta quinta-feira, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Vasil Levski.
Onde assistir Bulgária x Espanha ao vivo?
TV fechada: SporTV
Streaming: Disney+
Como chega a Bulgária para o confronto
A seleção búlgara estreia diante da favorita do grupo e tenta surpreender em busca de uma vaga no Mundial. O momento, porém, não é dos melhores: a última vitória foi em novembro de 2024, contra Luxemburgo. Desde então, foram três derrotas e dois empates.
Como chega a Espanha para o confronto
A Espanha inicia a campanha após perder o título da Liga das Nações para Portugal nos pênaltis. Apesar do vice, a equipe já garantiu vaga no mínimo no playoff da Copa de 2026, mas o objetivo do técnico Luis de la Fuente é confirmar o favoritismo e conquistar a classificação direta.
Prováveis escalações
BULGÁRIA: Dimitar Mitov; Anton Nedyalkov, Rosen Bozhinov, Nikolay Minkov, Hristiyan Petrov, Fabian Nürnberger, Ilia Gruev, Andrian Kraev, Marin Petkov, Vladimir Nikolov, Lukas Petkov
Técnico: Ilian Iliev
ESPANHA: Unai Simón; Marc Cucurella, Dean Huijsen, Robin Le Normand, Oscar Mingueza; Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Pedri; Nico Williams, Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal
Técnico: Luis de la Fuente
Arbitragem de Bulgária x Espanha
Árbitro: Sr?an Jovanovi?
Assistentes: Uroš Stojkovi? e Milan Mihajlovi?
- VAR: Mom?ilo Markovi?
Ficha técnica de Bulgária x Espanha
Jogo: Bulgária x Espanha
Campeonato: Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026 - Grupo E
Data: 4 de setembro de 2025, quinta-feira
Horário: 15h45 (de Brasília)
Local: Estádio Vasil Levski, em Sófia (BUL)
Onde assistir: SporTV e Disney+