Bulgária x Espanha pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

03/09/2025 20h00

Pela primeira rodada do Grupo E das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, Bulgária e Espanha se enfrentam nesta quinta-feira, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Vasil Levski.

Onde assistir Bulgária x Espanha ao vivo?

TV fechada: SporTV
Streaming: Disney+

Como chega a Bulgária para o confronto

A seleção búlgara estreia diante da favorita do grupo e tenta surpreender em busca de uma vaga no Mundial. O momento, porém, não é dos melhores: a última vitória foi em novembro de 2024, contra Luxemburgo. Desde então, foram três derrotas e dois empates.

Como chega a Espanha para o confronto

A Espanha inicia a campanha após perder o título da Liga das Nações para Portugal nos pênaltis. Apesar do vice, a equipe já garantiu vaga no mínimo no playoff da Copa de 2026, mas o objetivo do técnico Luis de la Fuente é confirmar o favoritismo e conquistar a classificação direta.

Prováveis escalações

BULGÁRIA: Dimitar Mitov; Anton Nedyalkov, Rosen Bozhinov, Nikolay Minkov, Hristiyan Petrov, Fabian Nürnberger, Ilia Gruev, Andrian Kraev, Marin Petkov, Vladimir Nikolov, Lukas Petkov
Técnico: Ilian Iliev

ESPANHA: Unai Simón; Marc Cucurella, Dean Huijsen, Robin Le Normand, Oscar Mingueza; Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Pedri; Nico Williams, Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal
Técnico: Luis de la Fuente

Arbitragem de Bulgária x Espanha

  • Árbitro: Sr?an Jovanovi?

  • Assistentes: Uroš Stojkovi? e Milan Mihajlovi?

  • VAR: Mom?ilo Markovi?

Ficha técnica de Bulgária x Espanha

  • Jogo: Bulgária x Espanha

  • Campeonato: Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026 - Grupo E

  • Data: 4 de setembro de 2025, quinta-feira

  • Horário: 15h45 (de Brasília)

  • Local: Estádio Vasil Levski, em Sófia (BUL)

  • Onde assistir: SporTV e Disney+

