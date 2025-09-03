Brasil x França: onde assistir ao confronto pelo Mundial de vôlei feminino
Nesta quinta-feira, Brasil e França se enfrentam em partida válida pelas quartas de final do Mundial de vôlei feminino. As equipes entram em quadra às 7h (de Brasília), em Bangkok, na Tailândia.
? Resumo do jogo
? BRASIL x FRANÇA ?
? Competição: Quartas de final do Mundial de vôlei feminino
?? Local: Bangkok, na Tailândia
? Data: 04 de setembro de 2025 (quinta-feira)
? Horário: 7h (de Brasília)
? Onde assistir: Sportv2 (TV fechada) e Volleyball World (streaming).
Onde assistir?
A partida terá transmissão ao vivo do Sportv2 (TV fechada) e do Volleyball World (streaming).
Como chegam os times?
Brasil invicto
Além de terminar a primeira fase da competição invicto e líder do Grupo C, o Brasil vem de uma vitória por 3 sets a 1 contra a República Dominicana, que garantiu o time nesta fase, disputando como favorita para uma vaga na semifinal.
As equipes se enfrentaram na primeira fase em um jogo duríssimo, que terminou com vitória brasileira por 3 sets a 2.
França embalada
A França chega para as quartas de final diante do Brasil embalada, após vencer a poderosa seleção chinesa na fase anterior, também pelo placar de 3 sets a 1. Na primeira fase, terminou em segundo lugar do Grupo C, o mesmo do Brasil.