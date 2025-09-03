Topo

Brasil x França: onde assistir ao confronto pelo Mundial de vôlei feminino

03/09/2025 13h13

Nesta quinta-feira, Brasil e França se enfrentam em partida válida pelas quartas de final do Mundial de vôlei feminino. As equipes entram em quadra às 7h (de Brasília), em Bangkok, na Tailândia.

? Resumo do jogo

? BRASIL x FRANÇA ?

? Competição: Quartas de final do Mundial de vôlei feminino

?? Local: Bangkok, na Tailândia

? Data: 04 de setembro de 2025 (quinta-feira)

? Horário: 7h (de Brasília)

? Onde assistir: Sportv2 (TV fechada) e Volleyball World (streaming).

Onde assistir?

A partida terá transmissão ao vivo do Sportv2 (TV fechada) e do Volleyball World (streaming).

Como chegam os times?

Brasil invicto

Além de terminar a primeira fase da competição invicto e líder do Grupo C, o Brasil vem de uma vitória por 3 sets a 1 contra a República Dominicana, que garantiu o time nesta fase, disputando como favorita para uma vaga na semifinal.

As equipes se enfrentaram na primeira fase em um jogo duríssimo, que terminou com vitória brasileira por 3 sets a 2.

França embalada

A França chega para as quartas de final diante do Brasil embalada, após vencer a poderosa seleção chinesa na fase anterior, também pelo placar de 3 sets a 1. Na primeira fase, terminou em segundo lugar do Grupo C, o mesmo do Brasil.

