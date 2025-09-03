Brasil x Chile: saiba onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias

O Brasil volta a campo na noite desta quinta-feira para enfrentar o Chile, pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Onde assistir Brasil x Chile ao vivo?

TV: Globo (TV aberta) e SporTV (TV fechada)

Globo (TV aberta) e YouTube: GE TV

Antes do futuro, vem a história! ?? Na coletiva desta quarta-feira (3), o míster Carlo Ancelotti exaltou os campeões do mundo que serão homenageados no Maracanã nesta quinta-feira (4). Representantes dos cinco títulos da Seleção estarão presentes para lembrar que o caminho... pic.twitter.com/KSgBZeGRTV ? brasil (@CBF_Futebol) September 3, 2025

Como chegam Brasil e Chile?

Já classificada para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ocupa a terceira colocação da tabela, com 25 pontos, mesma pontuação do vice-líder Equador.

A partida deve marcar a última apresentação da Amarelinha em solo nacional antes da Copa de 2026. A venda de ingressos segue em ritmo forte, e mais de 45 mil entradas já foram comercializadas. A expectativa é de um público próximo a 70 mil torcedores no Maracanã.

Lanterna das Eliminatórias, o Chile soma apenas dez pontos e não tem mais chances de ir à Copa do Mundo. A equipe não vence no torneio há quatro jogos. Neste período, foram três derrotas e um empate.

Quem apita Brasil x Chile?

Alexis Herrera (VEN) será o árbitro da partida. Ele será auxiliado por Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN). No comando do VAR, estará Ángel Arteaga (VEN).