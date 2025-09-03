Brasil x Chile pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Brasil e Chile se enfrentam na noite desta quinta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O duelo é válido pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Brasil x Chile ao vivo?

TV: Globo (TV aberta) e SporTV (TV fechada)

Globo (TV aberta) e YouTube: GE TV

Antes do futuro, vem a história! ?? Na coletiva desta quarta-feira (3), o míster Carlo Ancelotti exaltou os campeões do mundo que serão homenageados no Maracanã nesta quinta-feira (4). Representantes dos cinco títulos da Seleção estarão presentes para lembrar que o caminho... pic.twitter.com/KSgBZeGRTV ? brasil (@CBF_Futebol) September 3, 2025

Como chega o Brasil para o confronto

Já classificada para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ocupa a terceira colocação da tabela, com 25 pontos, mesma pontuação do vice-líder Equador.

A partida deve marcar a última apresentação da Amarelinha em solo nacional antes da Copa de 2026. A venda de ingressos segue em ritmo forte, e mais de 45 mil entradas já foram comercializadas. A expectativa é de um público próximo a 70 mil torcedores no Maracanã.

Como chega o Chile para o confronto

Lanterna das Eliminatórias, o Chile soma apenas dez pontos e não tem mais chances de ir à Copa do Mundo. A equipe não vence no torneio há quatro jogos. Neste período, foram três derrotas e um empate.

Histórico do confronto

Rafael Ribeiro/CBF

Brasil e Chile já se enfrentaram 76 vezes na história. A Seleção Brasileira leva ampla vantagem, com 54 vitórias, contra apenas oito dos chilenos, além de 14 empates. O último triunfo do Chile ocorreu em 2015.

Nos últimos cinco encontros, o Brasil levou a melhor em todos. O duelo mais recente aconteceu em 10 de outubro de 2024, pela nona rodada das Eliminatórias, quando a Amarelinha venceu por 2 a 1, em Santiago.

Estatísticas

Brasil nas Eliminatórias

Sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas

21 gols marcados

16 gols sofridos

Artilheiro: Raphinha, com cinco gols

Chile nas Eliminatórias

Duas vitórias, quatro empates e dez derrotas

Nove gols marcados

24 gols sofridos

Artilheiro: Eduardo Vargas, com três gols

Prováveis escalações

@rafaelribeirorio / CBF

Em coletiva de imprensa nesta manhã, o técnico italiano confirmou que a Seleção entrará em campo com quatro atacantes. Uma das vagas deverá ser de João Pedro, confirmado como centroavante pelo treinador.

Raphinha e Estêvão também surgem como opções para o setor, assim como Gabriel Martinelli. Samuel Lino, Kaio Jorge, Luiz Henrique e Richarlison também brigam por uma vaga.

Na defesa, Alisson deve seguir como titular, assim como Marquinhos, que tem Gabriel Magalhães e Alexsandro como possíveis companheiros. A disputa na esquerda ficará entre Douglas Santos e Caio Henrique, enquanto Wesley surge como principal opção na direita.

Carlos Parra - Comunicaciones FFCh.

Do lado do Chile, o técnico interino Nicolás Córdova pretende usar o duelo no Maracanã para testar novos nomes e dar rodagem a jovens talentos, ao lado de peças mais experientes como Alexis Sánchez.

Provável escalação do Brasil

BRASIL: Alisson; Wesley, Marquinhos, Alexsandro (Gabriel Magalhães) e Douglas Santos (Caio Henrique); Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, João Pedro, Raphinha e Gabriel Martinelli



Técnico: Carlo Ancelotti

Provável escalação do Chile

CHILE: Cortés; Hormazábal, Lichnovsky, Kuscevic e Suazo; Echeverría, Núñez e Osorio; Assadi, Cepeda e Alexis Sánchez



Técnico: Nicolás Córdova (interino)

Arbitragem

Alexis Herrera, da Venezuela, será o árbitro da partida.

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)



Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)



VAR: Ángel Arteaga (VEN)

Ficha técnica

Jogo: Brasil x Chile



Campeonato: 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas



Data: 4 de setembro de 2025, quinta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Onde assistir: Globo (TV aberta) e SporTV (TV fechada)