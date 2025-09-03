Brasil x Chile pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Brasil e Chile se enfrentam na noite desta quinta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O duelo é válido pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir Brasil x Chile ao vivo?
- TV: Globo (TV aberta) e SporTV (TV fechada)
- YouTube: GE TV
Como chega o Brasil para o confronto
Já classificada para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ocupa a terceira colocação da tabela, com 25 pontos, mesma pontuação do vice-líder Equador.
A partida deve marcar a última apresentação da Amarelinha em solo nacional antes da Copa de 2026. A venda de ingressos segue em ritmo forte, e mais de 45 mil entradas já foram comercializadas. A expectativa é de um público próximo a 70 mil torcedores no Maracanã.
Como chega o Chile para o confronto
Lanterna das Eliminatórias, o Chile soma apenas dez pontos e não tem mais chances de ir à Copa do Mundo. A equipe não vence no torneio há quatro jogos. Neste período, foram três derrotas e um empate.
Histórico do confronto
Rafael Ribeiro/CBF
Brasil e Chile já se enfrentaram 76 vezes na história. A Seleção Brasileira leva ampla vantagem, com 54 vitórias, contra apenas oito dos chilenos, além de 14 empates. O último triunfo do Chile ocorreu em 2015.
Nos últimos cinco encontros, o Brasil levou a melhor em todos. O duelo mais recente aconteceu em 10 de outubro de 2024, pela nona rodada das Eliminatórias, quando a Amarelinha venceu por 2 a 1, em Santiago.
Estatísticas
Brasil nas Eliminatórias
- Sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas
- 21 gols marcados
- 16 gols sofridos
- Artilheiro: Raphinha, com cinco gols
Chile nas Eliminatórias
- Duas vitórias, quatro empates e dez derrotas
- Nove gols marcados
- 24 gols sofridos
- Artilheiro: Eduardo Vargas, com três gols
Prováveis escalações
@rafaelribeirorio / CBF
Em coletiva de imprensa nesta manhã, o técnico italiano confirmou que a Seleção entrará em campo com quatro atacantes. Uma das vagas deverá ser de João Pedro, confirmado como centroavante pelo treinador.
Raphinha e Estêvão também surgem como opções para o setor, assim como Gabriel Martinelli. Samuel Lino, Kaio Jorge, Luiz Henrique e Richarlison também brigam por uma vaga.
Na defesa, Alisson deve seguir como titular, assim como Marquinhos, que tem Gabriel Magalhães e Alexsandro como possíveis companheiros. A disputa na esquerda ficará entre Douglas Santos e Caio Henrique, enquanto Wesley surge como principal opção na direita.
Carlos Parra - Comunicaciones FFCh.
Do lado do Chile, o técnico interino Nicolás Córdova pretende usar o duelo no Maracanã para testar novos nomes e dar rodagem a jovens talentos, ao lado de peças mais experientes como Alexis Sánchez.
Provável escalação do Brasil
BRASIL: Alisson; Wesley, Marquinhos, Alexsandro (Gabriel Magalhães) e Douglas Santos (Caio Henrique); Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, João Pedro, Raphinha e Gabriel Martinelli
Técnico: Carlo Ancelotti
Provável escalação do Chile
CHILE: Cortés; Hormazábal, Lichnovsky, Kuscevic e Suazo; Echeverría, Núñez e Osorio; Assadi, Cepeda e Alexis Sánchez
Técnico: Nicolás Córdova (interino)
Arbitragem
Alexis Herrera, da Venezuela, será o árbitro da partida.
Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
VAR: Ángel Arteaga (VEN)
Ficha técnica
Jogo: Brasil x Chile
Campeonato: 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas
Data: 4 de setembro de 2025, quinta-feira
Horário: 21h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Onde assistir: Globo (TV aberta) e SporTV (TV fechada)