Topo

Esporte

Brasil movimenta R$ 3,8 bilhões e é top 3 em operações no mercado da bola

Samuel Lino foi contratado pelo Flamengo nesta janela do mercado da bola - JORGE RODRIGUES/AGIF
Samuel Lino foi contratado pelo Flamengo nesta janela do mercado da bola Imagem: JORGE RODRIGUES/AGIF
do UOL

César Luis Merlo

Colaboração para o UOL

03/09/2025 13h17

O Brasil foi o terceiro país do mundo que mais realizou operações nesta janela de transferências, ficando atrás apenas da Inglaterra e de Portugal, de acordo com um relatório da Fifa ao qual o UOL teve acesso.

Os clubes brasileiros gastaram US$ 241 milhões (R$ 1,3 bilhão) em contratações e arrecadaram US$ 460 milhões (R$ 2,5 bilhões) em vendas. A Inglaterra, líder do ranking, comprou por US$ 3,19 bilhões (R$ 17, 4 bilhões) e vendeu por US$ 1,559 bilhão (R$ 8,4 bilhões). Já Portugal, na segunda posição, somou US$ 439 milhões (R$ 2,3 bilhões) em compras e US$ 448 milhões (R$ 2,4 bilhões) em vendas.

Os mercados que mais forneceram jogadores ao Brasil em número de transações foram: Portugal (74 operações), Argentina (26) e Colômbia (21). No entanto, quando o critério analisado é o valor gasto, o cenário muda: os atletas mais caros vieram da Inglaterra (US$ 74,1 milhões), da Espanha (US$ 32,6 milhões) e da Rússia (US$ 24,8 milhões).

Já os países que mais receberam jogadores do Brasil em volume foram: Portugal (111 operações), Malta (34) e Indonésia (22). Em termos financeiros, a Inglaterra lidera como o destino que mais gerou receitas aos clubes brasileiros, com US$ 164 milhões em vendas, seguida pela Rússia (US$ 51,9 milhões) e por Portugal (US$ 48,3 milhões).

No panorama global, todos os países afiliados à Fifa movimentaram o equivalente a US$ 9,76 bilhões (R$ 53, 3 bilhões), a maior cifra já registrada em uma janela de meio de ano e o dobro do valor em relação ao mesmo período de 2024.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Brasil movimenta R$ 3,8 bilhões e é top 3 em operações no mercado da bola

Brasil x França: onde assistir ao confronto pelo Mundial de vôlei feminino

Mattos diz que Santos tem dificuldade no mercado e põe Neymar como trunfo para atrair reforços

Executivo do Santos defende venda de Luca Meirelles: "Valor excelente e necessário"

Romário do MMA? Caio Borralho compara Carlos Prates à lenda do futebol

Gabão goleia e dorme na liderança do grupo da Costa do Marfim nas Eliminatórias Africanas

Memphis Depay pode quebrar recorde e se tornar maior artilheiro da seleção holandesa

Mattos vê Santos com "credibilidade aniquilada", mas aprova janela: "Saldo positivo de R$ 60 mi"

FA anuncia que não vai recorrer contra decisão que inocentou Lucas Paquetá

Mackenzie Dern revela que descobriu sobre luta pelo título do UFC através do Instagram

São Paulo encaminha empréstimo de lateral-esquerdo para clube do Chipre