Brasil encerra preparação para duelo contra o Chile; veja provável escalação

O Brasil está pronto para enfrentar o Chile nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O técnico Carlo Ancelotti encerrou a preparação para o jogo nesta quarta, na Granja Comary.

O técnico italiano confirmou que a Seleção entrará em campo com quatro atacantes. O time deve começar, portanto, com Estêvão, João Pedro, Raphinha e Gabriel Martinelli na linha ofensiva.

Assim, uma provável escalação do Brasil tem: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, João Pedro, Raphinha e Gabriel Martinelli.

A delegação deixou a Granja Comary nesta quarta-feira e viajou para o Rio de Janeiro, onde dormirá um dia antes do jogo. O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo de 2026.

A Seleção ocupa a terceira posição das Eliminatórias, com 25 pontos. O Chile, por sua vez, amarga a lanterna, com 10 pontos e sem chances de classificação à Copa.