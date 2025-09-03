Topo

Pai de Bortoleto diz que Bernie foi ‘fundamental’ para piloto ser da Sauber

03/09/2025 10h00

Ex-chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone teve papel "fundamental" para que Gabriel Bortoleto fosse contratado pela Sauber para a temporada de 2025. O termo foi utilizado por Lincoln Oliveira, CEO da Stock Car e pai do brasileiro, que contou ao programa Pole Position, do Canal UOL, bastidores da contratação.

Bernie é casado com a brasileira Fabiana Ecclestone, que articulou o contato para que Bortoleto recebesse uma ajuda entre os pilotos que a Sauber cogitava contratar à época.

"O Bernie foi fundamental na entrada do Gabriel na Sauber. Eu já conhecia a Fabiana. Um dia, o pessoal da A14 (empresários de Bortoleto) tinha feito uma reunião com a Sauber e disseram que tinham interesse no Gabriel, mas outros três pilotos estavam na frente. [...] Eu falei com a Fabiana e perguntei se o Bernie não conseguia dar uma ajuda".

Um dia eu estava indo para meu escritório e a Fabiana me ligou dizendo que o Bernie queria falar. Ele me disse que a Fabiana comentou sobre a oportunidade na Sauber e ele foi olhar os resultados do Gabriel antes de fazer uma recomendação. E o Bernie me falou que se não achasse que o Gabriel tinha condição de ser piloto, jamais ajudaria.
Lincoln Oliveira, pai de Gabriel Bortoleto

Após usar sua influência, Ecclestone convenceu Mattia Binotto, chefe de projeto da Sauber, a ter uma reunião com Bortoleto. O encontro, que era para durar apenas trinta minutos, se estendeu por três horas e fez com que Gabriel se tornasse a principal opção para a equipe suíça.

O Gabriel me ligou e disse que eles ficaram horas conversando, que o Binotto cancelou os compromissos. Quando o Gabriel estava indo embora, tinha o logotipo da Audi na entrada, e o Binotto falou para ele ir se acostumando com o logo. [...] Eu tenho um carinho muito grande pelo Bernie e pela Fabiana porque eles realmente fizeram a diferença.
Lincoln Oliveira, pai de Gabriel Bortoleto

Confira o episódio na íntegra

