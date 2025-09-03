Bahia goleia Confiança fora de casa e encaminha penta da Copa do Nordeste
O Bahia deu um passo importante rumo ao seu quinto título da Copa do Nordeste. Pela partida de ida da final do campeonato regional, o Tricolor de Aço bateu o Confiança por 4 a 1, no Batistão, em Aracaju (SE). Os visitantes contaram com gols de Luciano Rodríguez, William José, Rodrigo Nestor e Rezende. O único gol dos sergipanos saiu dos pés de Ronald Camarão.
O duelo de volta já acontece neste sábado, às 17h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O Bahia, portanto, pode perder de até dois gols de diferença que garante a taça. Uma igualdade no agregado, porém, leva a decisão às penalidades máximas.
O Tricolor de Aço, comandado atualmente por Rogério Ceni, já foi campeão da Copa do Nordeste em 2001, 2002, 2017 e 2021. Caso conquiste o título, a equipe se isola como maior campeã. Atualmente, o Vitória também tem quatro copas, conquistadas em 1997, 1999, 2003 e 2010. O Confiança, por sua vez, chegou pela primeira vez na grande final do torneio e está, desta maneira, em busca de sua primeira conquista.
Como foi o jogo
O Bahia começou a final da Copa do Nordeste com tudo e abriu vantagem já nos primeiros minutos. Aos 3 da primeira etapa, Lucho Rodríguez recebeu batida de escanteio de Rodrigo Nestor e, de primeira, pegou a bola na segunda trave, marcando um belo gol para o Esquadrão.
O Confiança tentou responder, mas viu o Bahia criar novas chances, incluindo um chute perigoso de Cauly que passou rente à trave.
Aos 26 minutos, Willian José ampliou para 2 a 0. Cauly iniciou a jogada encontrando Lucho pelo lado direito, que cruzou. A defesa sergipana falhou, e Willian José aproveitou a oportunidade para empurrar a bola para as redes, ainda com desvio que atrapalhou o goleiro Allan.
O domínio do Bahia se manteve até o intervalo, com chances perdidas por Lucho e Vitinho, enquanto o Confiança só conseguiu assustar nos acréscimos com Vitinho, de cabeça.
No segundo tempo, o Confiança diminuiu rápido aos 4 minutos com Ronald Camarão, que recebeu lançamento, avançou em velocidade e finalizou por baixo de Ronaldo, colocando fogo na partida.
A reação do Bahia foi imediata: aos 8 minutos, Rodrigo Nestor cobrou falta com perfeição no canto esquerdo de Allan, marcando um golaço e ampliando para 3 a 1.
Para fechar as contas, o time baiano marcou o quarto gols aos 40 minutos. Em escanteio pelo lado direito, Michel Araujo cobrou fechado e Rezende apareceu na primeira trave para completar de cabeça para o fundo das redes.