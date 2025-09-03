Ausência de Neymar se deve à decisão técnica que envolve "muitas coisas", diz Ancelotti

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A ausência de Neymar na seleção brasileira se deve a uma decisão técnica que envolve "muitas coisas" e não apenas aspectos físicos, disse nesta quarta-feira o técnico do Brasil, o italiano Carlo Ancelotti.

“É uma decisão técnica que se baseia em muitas coisas. No que o jogador está fazendo, no que já fez, e também no problema que ele teve”, disse Ancelotti a jornalistas.

O treinador destacou que as questões físicas de Neymar são uma preocupação da comissão técnica.

“Quando eu falo do critério físico, é um critério que toda comissão acha muito importante. Já disse em outra coletiva que ninguém pode discutir Neymar a nível técnico. O que estamos avaliando a cada dia, a cada jogo, é a condição física. Não só dele, mas de todos os jogadores que estão aqui”, acrescentou.

Na prática, o Brasil fará dois amistosos nos últimos jogos das eliminatórias, uma vez que já está classificado para a Copa do Mundo de 2026. A seleção joga contra o Chile na quinta-feira no Maracanã e dia 9 contra a Bolívia, em El Alto.

Mesmo assim, Neymar, que joga pelo Santos, ficou novamente fora da lista.

Ele não joga pela seleção desde 2023. Nos últimos anos, o atleta conviveu com muitas lesões que prejudicaram seu desempenho.

Neymar é o maior artilheiro da seleção, à frente de craques como Pelé e Zico. O atacante tem 79 gols marcados com a camisa brasileira.

