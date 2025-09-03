Atlético-MG mira aproveitar bons números de Sampaoli no Brasileiro para se reerguer

O técnico Jorge Sampoli teve seu retorno confirmado pelo Atlético-MG na noite da última terça-feira. Em sua segunda passagem, o treinador terá como um dos principais objetivos melhorar a situação da equipe no Campeonato Brasileiro.

O Atlético-MG vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro, ocupando a 14ª colocação, com 24 pontos, apenas dois à frente do Vitória, que abre a zona de rebaixamento. Desde o retorno da Copa do Mundo de Clubes, o time mineiro soma seis derrotas, um empate e apenas uma vitória na liga nacional.

Para se reerguer na competição, o Galo espera se aproveitar dos bons números de Sampaoli no torneio. De acordo com dados do Sofascore, o técnico venceu pouco mais da metade dos jogos de Brasileirão que comandou. Ao todo, são 48 vitórias, 22 empates e 23 derrotas em 93 partidas.

Jorge Sampaoli no @Brasileirao: ?? 93 jogos

? 48V - 22E - 23D

? 54.1% aproveitamento

?? 145 gols

? 102 gols sofridos

? 233 grandes chances (!)

? 165 grandes chances cedidas

? 10.3 finalizações p/ marcar gol

?? 11.5 finalizações p/ sofrer gol

? 61.9% posse de bola De... pic.twitter.com/tKVwdM3Rpy ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) September 3, 2025

O argentino soma 54,1% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Somando os trabalhos por Santos, Galo e Flamengo, o técnico registra 145 gols marcados e 102 sofridos, além de 233 grandes chances criadas e 61,9% de posse de bola.

O principal trabalho de Sampaoli no Brasileiro aconteceu em 2019, quando guiou o Santos até a segunda posição, com 74 pontos. No ano seguinte, voltou a ter um bom desempenho, quando colocou o Galo na terceira posição, com 68 unidades. Ele também comandou o clube mineiro em 2021, mas deu lugar a Cuca, que viria a ser campeão posteriormente. Por fim, em 2023, deixou o Flamengo na sétima posição.

O treinador fará sua reestreia pelo Atlético-MG no próximo dia 11, contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o time enfrentará o Santos no dia 14.