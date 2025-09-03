Às vésperas de jogo da NFL no Brasil, elenco do Chargers treina no CT do Corinthians

Nesta quarta-feira, às vésperas do jogo contra o Kansas City Chiefs, pela NFL, que será disputado no Brasil, o elenco do Los Angeles Chargers treinou no CT Dr. Joaquim Grava, do Corinthians. A equipe utilizou as instalações alvinegras para se preparar para a partida e conheceu alguns atletas do Timão.

O clube publicou em suas redes sociais alguns registros da atividade, além de uma foto do um jogador do time ao lado do lateral direito Matheuzinho. Trata-se de Cameron Dicker, que atua como kicker dos Chargers.

game recognize game pic.twitter.com/CznmvDwgW3 ? Los Angeles Chargers (@chargers) September 3, 2025

Neo Química Arena se transforma para evento

A Neo Química Arena, que sediará um jogo da NFL em território brasileiro pelo segundo ano consecutivo, passa por um processo de transformação. Os preparativos começaram logo após o apito final do clássico contra o Palmeiras, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Quando será o jogo da NFL?

A partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, válida pela primeira rodada da temporada regular da NFL de 2025/26, será realizada nesta sexta-feira. A bola oval irá voar em Itaquera a partir das 21h (de Brasília).

Em 2024, a casa do Corinthians foi palco do embate entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, o primeiro da NFL no Brasil. Os Eagles ganharam o confronto por 34 a 29. O evento superou as expectativas, consolidando a liga como um grande sucesso no país.

A cantora brasileira Ana Castela foi escolhida pelos organizadores da partida para entoar o hino nacional brasileiro antes do duelo desta sexta.