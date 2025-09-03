Topo

Esporte

Arsenal deixa Gabriel Jesus fora da lista da Champions e inscreve apenas três atacantes

Londres

03/09/2025 16h12

Gabriel Jesus está em fase final de recuperação da cirurgia no joelho esquerdo e quase pronto para retornar ao Arsenal. Mas vai perder a principal competição do clubes no continente, já que Mikel Arteta optou por não inscrevê-lo na fase de Liga - oito jogos - da Champions. O centroavante tem previsão de retorno para o fim do mês.

O grave problema atrapalhou os planos de Gabriel Jesus no time londrino. Ele vinha ganhando espaço até se contundir e precisar pausar a carreira por nove longos meses. Agora, ele deve ter na Premier League a chance de resgatar seu espaço no Arsenal.

Mikel Arteta optou pela inscrição de somente três jogadores de frente: o também brasileiro Gabriel Martinelli, além de Saka e Gyökeres. Caso tenha problema com o trio, terá de improvisar meio-campistas mais avançadas, casos de Havertz, Trossard e Merino, com características ofensivas.

Depois de fracassar em 2024, com somente dois gols anotados, o centroavante iniciou 2025 com tudo, com seis bolas nas redes adversárias em seis partidas, recuperando a vaga de titular. Ele vem treinando forte e o Arsenal celebrou o retorno. "Aumentando a recuperação em Sobha. É bom te ver de volta, Gabby", postou o clube há cinco dias.

O atacante, que foi pai no mês passado, também celebrou sua recuperação. "Foram sete meses de dor, incerteza e ansiedade. Hoje, finalmente me sinto leve, com o uma criança jogando futebol novamente." Ele replicou a frase em seus stories nesta terça, justamente no dia em que a Uefa revelou os inscritos para a Champions sem sua inscrição no Arsenal.

A estreia na fase de Liga da Champions acontece fora de casa, diante do Athletic, em Bilbao, dia 16 de setembro. O Arsenal ainda terá Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Olympiacos e Kairat Almaty em Londres. Sai contra Inter de Milão, Brugge e Slavia Praga.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Emiliano Rigoni aparece no BID e fica livre para reestrear pelo São Paulo

Vasco presta solidariedade a Jair: "Vencemos uma vez e venceremos novamente"

Ancelotti acerta ao não tratar Neymar como intocável na seleção, diz PVC

Arsenal deixa Gabriel Jesus fora da lista da Champions e inscreve apenas três atacantes

São Paulo: Vazamento de negociação com Marcos Leonado irritou Al-Hilal

Ryan, Arroyo e Kauã são apresentados como novos reforços do Cruzeiro

Diagnosticado com deficiência de ferro, volante do Corinthians passa por acompanhamento médico

PVC : Se não criar bom ambiente, Sampaoli terá trabalho curto no Galo

Com janela de 2025, Palmeiras encosta no Flamengo em gastos no mercado

Entenda por que a NFL não divulga naming rights da Neo Química Arena em Chargers x Chiefs

Fifa aplica multa de R$ 814 mil à Argentina por racismo nas Eliminatórias